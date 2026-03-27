ヒグマへの発砲をめぐり猟銃を所持する許可を取り消されたハンターの男性が、処分の取り消しを求めて北海道を訴えた裁判で、最高裁は27日、訴えを退けた2審の判決を破棄し、男性の逆転勝訴の判決を言い渡しました。これにより、男性への処分を違法として取り消す判断が確定しました。

北海道猟友会砂川支部長の池上治男さんは、2018年に砂川市の要請を受け猟銃でヒグマを駆除したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとして、北海道公安委員会に猟銃を所持する許可を取り消されたため、北海道を相手に処分の取り消しを求めて裁判を起こしました。

裁判では、北海道側が下した取り消し処分が妥当かどうかが争われ、1審の札幌地裁は2021年、池上さんが出動したのは市の要請で公益目的だったことや、現場にいた警察官が発砲を制止しなかったことなどから「処分は社会通念に照らし著しく妥当性を欠き違法」だとして、池上さんの訴えを認めました。

しかし、2024年、2審の札幌高裁は一転、弾丸がヒグマに命中したとしても、その後弾道が変化するなどして建物に当たる恐れがあり「違反行為が軽微だったとはいえない」として処分は適法だと判断し、池上さんは敗訴しました。

池上さん側の上告を受けて最高裁は今年2月、2審の結論を変えるのに必要な手続きである弁論を開き、池上さん側は「ハンターが警察の代わりに鳥獣を駆除し、社会貢献を果たしていることを判断で重視すべき」と訴えました。

これに対し、北海道側は「自治体の要請に基づく出動でも、 人の生命や身体を危険にさらす違法な発砲は許されない」と反論していました。