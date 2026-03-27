ＢＳ１０で１月から月１回で始まったシニア向けダンスレッスン番組「マネして踊って！ ＤＡＮＣＥ ＴＲＡＩＮ」が、４月から毎週土曜（午前１０時半）のレギュラー放送となる。

ＥＸＩＬＥのＴＥＴＳＵＹＡらを講師に６０〜７０歳代の生徒がダンスに挑戦する。ＥＸＩＬＥなどが所属するＬＤＨとＢＳ１０がタッグを組み、ダンスでシニア層を元気にすべく、本格的に動き出した。（田辺里咲）

番組を手がけた大石健プロデューサーは「ダンス教材も作るなど、ダンスで日本を元気にしてきたＬＤＨと、通販番組などシニアの顧客が多いＢＳ１０双方の強みが生かせる」と語る。

講師は「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という目的で生まれたグループ「ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹ」。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳやＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥなど、ＬＤＨ所属のグループから集まったメンバーで、先月新たに２人が加わり、８人が指導にあたる。

生徒は芸能事務所から募った６３〜７７歳の男女６人で、いずれも番組に出演するまでダンス経験は皆無だった。ダンスを始めたい理由は、「腰痛や膝の痛みを運動で解消したい」から「子どもの頃から踊ることにあこがれがあった」「妻をもう一度振り向かせたい」など様々。ただ、初回収録前は一様に、本当に踊れるのかと半信半疑な様子だったという。

ダンスはＴＥＴＳＵＹＡが誰でも踊れるように、曲ごとに考案している。これまでに「Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ」といった勢いがいい曲から、「なごり雪」のようなしっとりした曲までレッスンに取り入れており、「親世代が聞いていた楽曲で振り付けを作るのは新鮮」とＴＥＴＳＵＹＡは語る。

レッスン中、「肩が上がりにくい人は腕の位置が低めでもＯＫ」「片足を前に出すと腰が楽」といったアドバイスも入り、今では、全員ノリノリになって踊っている。

放送では、画面の片隅に小窓で振り付けをわかりやすく表示し、視聴者も一緒に踊れるようになっている。ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹら講師陣とシニア、子どもたちが交ざったグループごとに振り付けを考えて踊る企画を行うなど、シニア層から３世代で楽しめる番組を目指している。

生徒「良い汗が楽しくかけた」

収録後、生徒のトシヤさん（６６）は「うまい下手とか、見られて恥ずかしいとかは関係なく、好きに体を動かして楽しめるコツを教えてもらえた」と笑顔。仕事を辞めてから思うように歩けなくなったというシホさん（７１）も「全身の関節がほぐれて、子どもの時のように良い汗が楽しくかけた」と額を光らせた。

世代を超えたダンスレッスンは、教える側にもいい影響があるようだ。メンバーの小森隼（ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ）は「楽しいことを追求する心に年齢は関係ないと感じたし、生徒の皆さんの前向きさに刺激を受けた」と語り、浦川翔平（ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ）も「パワーを分けようと思っていたら、逆にパワーをもらった」と振り返った。

今後はスタジオを飛び出し、ロケをしたり、クルーズ船に乗り込んだりする企画も。大石プロデューサーは「ゆくゆくは街の公民館で体操をしている人たちや、視聴者にもダンスレッスンをするような企画ができれば」と話している。