◇MLB メッツ11-7 パイレーツ(日本時間27日、シティ・フィールド)

パイレーツは昨季サイ・ヤング賞を獲得した先発のポール・スキーンズ投手が初回に失点を重ね、1イニングを投げきれずに降板しました。

スキーンズ投手は2年連続で開幕戦に先発。初回、先頭打者に対しなかなか枠にボールが収められない苦しい立ち上がりで四球を与えます。ノーアウト1塁3塁から犠牲フライで先制されると、その後連続タイムリーなどで5点を失います。8番目の打者でようやく3球速球で空振り三振で2アウトを奪いますが、9番フランシスコ・アルバレス選手にデッドボールを与え、打順が1番に戻るところで降板。

スキーンズ投手は0回2/3で37球を投げ、被安打4、1奪三振、与四死球3、5失点という内容となりました。チームはその後得点を重ねますが、最後までメッツに追いつくことができず、スキーンズ投手は敗戦投手となりました。

2年連続2桁勝利を記録し、昨季は防御率1.97で216奪三振をマーク。メジャー唯一の防御率1点台を記録し満票でサイ・ヤング賞を受賞していたスキーンズ投手は後味の悪い開幕となりました。