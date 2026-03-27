コンビニでサンドイッチ1個を万引きした疑いで、現行犯逮捕されたことが世間に衝撃を与えている元タレントの坂口杏里容疑者。これで3度目の逮捕だ。女優の故・坂口良子さんの娘として2008年に世に出始めた頃は、もはや遠い過去となってしまった。

残念な報道を受け、実業家・タレントのROLAND（ローランド）の公式YouTubeチャンネル『THE ROLAND SHOW』などを手がける敏腕ディレクター・ソンD（ソン・ギョンジュン）氏がXに書き込んだメッセージが話題となっている。

「ソンDは韓国出身で、日本の大学を卒業し、日本のテレビ制作会社に入社。現在はローランドさんや進撃のノアさんのYouTubeを手がける、優秀な映像ディレクターです。彼は3月25日にXを更新し、《テレビ業界に入って、初めて「タレント打ち合わせ」をしたのが彼女だった。2010年くらいかな当時、メディアに出たばかりの彼女はとても品のある礼儀正しい「いわゆるお嬢様」の印象。しばらくバラエティタレントとして引っ張りだこだった》と、今から16年前の坂口容疑者の印象をつづりました。

また、2020年には、坂口容疑者を密着する企画で打ち合わせをしたものの、事情により実現しなかったことを明かすと

《その後もしばらく連絡を取り合ってたがその時も相変わらず言葉使いは綺麗で、服装と雰囲気はだいぶ変わってたけど、あの時の品のままだった記憶》

《とにかく、人生初のタレント打ち合わせの相手。僕にとっては一緒忘れられない相手。ずっとSNSで追ってるけど、このニュースはとても心がいたい》

と複雑な心境を吐露しました。そして《まだLINEも繋がってるけど、連絡する勇気もなく》と投稿を締めくくりました」（スポーツ紙記者）

ソンD氏の投稿に対し、コメント欄では《当時から奇妙でした》という反対意見も一部にあるものの、大半は《人生がどう変わるか誰にも分からないという重さが伝わってくる》《間違った方向に行かないように支援が必要》といった共感の声が占めている。

「すっかり“お騒がせキャラ”が定着してしまった彼女ですが、かつては2世タレントとしてバラエティ番組などで活躍し、恵まれたスタートを切ったのも事実です。ただ、2013年に良子さんを亡くしてからというもの、スキャンダルばかり報じられるようになったのは間違いない。

2016年に突然AVデビューしたかと思えば、その後はキャバクラ勤め、風俗店勤務など職を転々。タレント引退を発表した2017年には、知人ホストに対し小遣いとして現金3万円を要求したとして恐喝未遂容疑で逮捕されました。2019年には、元交際相手のホストのマンションに侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕。その後、2度の結婚と離婚などもありましたが、彼女の生活が安定することはなく、今回の逮捕に至りました」（同前）

ここで心を入れ替え、亡き母の名に恥じない生き方を取り戻してほしい。