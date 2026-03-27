「なんか野暮ったい」→ 解決！【しまむら】40・50代に似合う♡「柄スカート」

いつものコーデが野暮ったく見えたり、マンネリを感じてきたりした時は、ガラッと雰囲気が変わるアイテムを迎えて、コーデの刷新を図ってみると良いかも。今回は【しまむら】でゲットできる「柄スカート」をご紹介します。40・50代のきれいめカジュアルに合わせやすく、春コーデの主役になりそうなアイテムを厳選しました。

ストライプ柄でコーデをクリーンに

【しまむら】「TT ＊ AKASTスソフレアSK」\1,639（税込）

縦のラインを強調するストライプ柄のスカートは、コーデ全体をすっきりとした印象に導いてくれる一枚。裾のさりげないフリルデザインが、シンプルな着こなしのアクセントになっています。デニムシャツなどのカジュアルアイテムと合わせれば、ほどよくラフな大人コーデに。甘すぎず大人コーデをセンスよく格上げできそうです。

チェック柄で春らしい雰囲気に

【しまむら】「プリーツチェックスカート」\2,189（税込）

爽やかな配色のチェック柄が目を引くプリーツスカート。シンプルなトップスと合わせるだけでOKの、コーデの主役になる存在です。落ち着いた色味なので大人のコーデにもなじみやすく、長めの丈感も安心できるポイント。春らしい軽やかな着こなしを楽しみたいときに活躍する予感！

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※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@mguu__m様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M