F1日本GP

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。フリー走行2回目までが実施される初日、サーキットには朝早くから数多くのF1ファンが集結。金曜日の朝とは思えない光景に「平日やんな…？」「わぁすごい人だ！」と驚きの声があがっている。

推しチームの帽子やウェアを着た人たちが所狭しと集まった。お手製のうちわやレーサーの顔ボードといった応援グッズを持参するファンも。鈴鹿サーキット公式Xは「朝早くからのご来場ありがとうございます！ この後8時よりGPエントランスオープンいたします。係員の誘導に従いゆっくりとお進み下さい」とつづり、開場を待つ熱心なファンの映像を投稿した。

平日金曜日の朝8時前とは思えない熱気にファンからも驚きの声が相次いだ。

「鈴鹿は凄いことに さすが #F1 ですね！」

「2時着とかじゃないと無理なんかな？」

「F1日本グランプリも凄い朝の行列…」

「平日やんな…？」

「わぁすごい人だ！」

初日の27日はフリー走行2回目までが行われ、28日はフリー走行3回目と予選が実施される。決勝は29日の午後2時からの予定だ。



（THE ANSWER編集部）