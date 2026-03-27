EUがプライベートメッセージの自主的スキャンを認める「チャットコントロール1.0」の廃止を決定、2026年4月4日以降はMeta・Google・Microsoftなどの大手テクノロジー企業がEU内でプライベートメッセージをスキャンすることは禁止に

EUがプライベートメッセージの自主的スキャンを認める「チャットコントロール1.0」の廃止を決定、2026年4月4日以降はMeta・Google・Microsoftなどの大手テクノロジー企業がEU内でプライベートメッセージをスキャンすることは禁止に