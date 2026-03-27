◆センバツ第９日▽準々決勝 智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）

花咲徳栄（埼玉）は、２回表までに８―０と大きくリードしながら智弁学園（奈良）に逆転負け。過去のセンバツでの最大得点差逆転負けの記録（７点）を上回る“大どんでん返し”を喫し、初めての４強入りを逃した。

１回表に打者１１人の猛攻で一挙６得点。２回表にも２点を加え８点差とした。１、２回戦で計１６イニング、２２０球を投じたエース・黒川凌大（３年）をベンチからスタートさせた試合ではあったが、十分なリードにも見えた。

岩井隆監督（５６）のゲームプランは「５回くらいまで、黒川以外の投手でいきたい」。先発の古賀夏音樹から長谷川陽汰、石田凜作と２年生投手を次々に送り込んだが、智弁学園の力強い攻撃の前に４回終了時で８―６と２点差まで迫られた。

迎えた５回裏。１点差に追いつかれ、なお２死一、三塁の場面で、ついに黒川を投入。しかし、智弁学園の２番・志村叶大（３年）に右中間への２点二塁打を浴びて８―９と逆転された。黒川は６回裏にも３失点し８―１２で敗れた。

「甲子園は甘くない。勉強させていただきました」と岩井監督。黒川の投入時期に関しては「６回からと決めていた。『もう少し早くてもいいかな』とも思ったが、他のピッチャーも悪くはなかったので…」。この考えの裏には、１週間で５００球以内という球数制限への意識もあったという。「『この春（の優勝）を獲る』という気持ちだったので、５回から行くと球数が最後にもたなくなる。球数制限のアヤもありました。負けてしまったら意味はないのですが」と複雑な表情で話した。