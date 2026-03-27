レギュラー番組が続々と終了し、５８歳大御所芸人の嘆きが止まらなかった。

２６日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）では「東野・西野・品川の３人矢印トーーク」の企画を放送。東野幸治、「キングコング」西野亮廣、「品川庄司」品川祐、バカリズムの４人がそれぞれの思いを語り合った。

東野は、芸人だけでなくマルチに活躍する３人を尊敬。「お３人さんは、裏側も知ってるわけ。ギャラとか、これＮＧとか…。俺、ただテレビ局ウロウロしてるおっさんやん。極端に言うとね。営業行けへんし…」と言うと、一同は「そんなことない」と否定した。

しかし東野の自虐は止まらない。「なんかもう…そろそろ、賞味期限切れてない？」。すると西野は「ハイ」と即答。東野は以前に西野から「『東野さんって奇跡ですよ。調子乗らないでください』と。何でや、と聞いたら『人気ない、ＣＭない。今出てるのが奇跡です』と」と言われた言葉を明かした。西野は「何かのエラーなんですよ。東野幸治が存在してるのは完全にエラーで」と先輩をバッサリ。

番組では「２０２５年３月にレギュラー３本が終了」した東野の番組を紹介。「ワイドナショー」「行列のできる相談所」「旅猿」（のちに復活）で、東野は「明るい世界がモノクロになった」とショックを受けているという。スタジオ一同は「もともと数が多いから」と必死にフォローした。

ちなみに東野は、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」渡辺翔太とＭＣを務めていたフジテレビ系「この世界は１ダフル」（木曜・後９時）も、今月２６日の放送で番組が終了している。