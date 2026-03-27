『トムとジェリー』最新映画、佐藤拓也・多田野曜平・中井和哉ら吹替キャスト発表
誕生から85年以上にわたり世界中で愛され続ける人気シリーズ最新作『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』（5月29日公開）の日本語吹替版の制作が決定。吹替キャストと日本オリジナルポスタービジュアルが解禁された。
【動画】トムとジェリーの最強コンビ、時空を超えた大冒険へ！公開された特報映像
本作はシリーズ初となる全編フルCGアニメーションで描かれるアドベンチャー作品。トムとジェリーが時空を超え、未知の世界へ迷い込むという、かつてないスケールの物語が展開される。圧倒的な映像美と、おなじみのドタバタ劇が融合した新たなエンターテインメントに仕上がっている。
物語は、博物館で追いかけっこをしていたトムとジェリーが、古代の秘宝「星の羅針盤」をうっかり作動させてしまうことから始まる。ふたりがたどり着いたのは、不死鳥仙人と守護獣たちが暮らす数千年前の異世界“黄金の都”。しかしそこでは、羅針盤の力で世界征服を企むラット魔王の陰謀が動き出していた。元の世界へ戻るため、トムとジェリーがまさかの“共闘”に挑む。
日本語吹替版には豪華声優陣が集結。不死鳥仙人役を務める佐藤拓也は「85年もの歴史に参加できることに、驚きを隠せません。私が演じた不死鳥仙人は、見た瞬間に『おお！』と唸るほど振り幅が大きく、やりがいのあるキャラクターでした」とコメント。
仙人の相棒の不死鳥だが、見た目はどう見てもニワトリなフィーニー役には、多田野曜平。「大先輩の八代駿さん（トム役）の背中を追いかける気持ちで、一生懸命演じました。フィーニーは太っちょなニワトリに見えますが、実はすごい伝説の生き物というギャップが魅力です」の舞台裏を明かした。
続いて、世界征服を狙う悪の天才発明家・ラット魔王役を務めるのは中井和哉。「まっすぐに世界征服を狙う、今どき珍しいほどの悪役。でも、一生懸命さがどこか切なくて、ついつい応援したくなるキャラクターです」とコメントを寄せた。
さらに、華麗な舞を披露する京劇の役者で不死鳥仙人の一番弟子・ジェイド役に久保ユリカ、実直な守護獣・ザンダー役に安元洋貴、平和主義な守護獣・ソニー役に天崎滉平（※崎＝たつさき）、神速の守護獣・テンテン役に野津山幸宏らが、個性豊かなキャラクターたちに命を吹き込む。
あわせて解禁された日本オリジナルポスタービジュアルでは、中央に鎮座する秘宝「星の羅針盤」がまばゆい光を放ち、物語の舞台となる「黄金の都」を鮮やかに映し出している。夜空を彩る鮮やかな大輪の花火と、降り注ぐ幻想的な星の雫。その神秘的な光景を背に、トムとジェリーが「異世界へいってきます！」と言わんばかりの弾ける笑顔を見せ、観る者を未知なる大冒険へと誘う姿が描かれている。
■吹替キャストのコメント
▼不死鳥仙人役：佐藤拓也
85年もの間、世界中で愛され続けている『トムとジェリー』の歴史に参加できることに、驚きを隠せません。私が演じた不死鳥仙人は、見た瞬間に「おお！」と唸るほど振り幅が大きく、やりがいを感じるキャラクターでした。不思議な世界で繰り広げられるふたりの追いかけっこは、まるで夢のような時間。ファンタジーのドキドキと、トムとジェリーの可愛さがたっぷり詰まった本作を、ぜひ楽しんでください。
▼フィーニー役：多田野曜平
私にとって『トムとジェリー』といえば、大先輩の八代駿さん（トム役）が真っ先に浮かびます。今回はその背中を追いかける気持ちで、一生懸命演じました。フィーニーは太っちょなニワトリに見えますが、実はすごい伝説の生き物というギャップが魅力です。収録では原音のニュアンスに寄せるべきか家で何度も練習し、悩み抜いて声を吹き込みました。私自身、両親に連れられた映画館の記憶は今も特別です。ぜひご家族そろって観ていただき、新たな楽しい思い出を作ってほしいと願っています。
▼ラット魔王役：中井和哉
子供のころ夢中で観ていた作品に、まさか自分が出られる日が来るなんて光栄でした。僕が演じるラット魔王は、まっすぐに世界征服を狙う、今どき珍しいほどの悪役です。でも、演じているうちに彼の一生懸命さがどこか切なくて、ついつい応援したくなるキャラクターだと気づきました。懐かしさと新しい驚きが詰まったワクワクを、ぜひ体験してみてください！
▼ジェイド役：久保ユリカ
小さい頃、お兄ちゃんと喧嘩する姿を母から「トムとジェリーみたい」と言われていた私が、この世界に入れるなんて夢のようです。ジェイドは強くて美しくて、自分の信じた道を進むカッコいいキャラクターです。物語の中で、彼女とトムが少しずつ仲良くなっていく姿には、演じながら心がジーンとしました。かつて私にこの作品を教えてくれたお母さんと一緒に、映画館へ行くのが今から楽しみです。
▼ザンダー役：安元洋貴
「なかよくけんかしな」の歌を口ずさんでいた世代として、大人になってこの作品に関われるのは本当に嬉しいです。私が演じるザンダーは、真面目で一本気ゆえに、一生懸命やった結果がドジに繋がってしまう愛すべきキャラクター。わざと面白くするのではなく、本人は「いつでも本気！」というところを大切に演じました。とにかくトムとジェリーが理屈抜きに可愛いです！僕らの頑張りはちょっと横に置いて、思う存分、ふたりのドタバタを楽しんでくださいね。
▼ソニー役：天崎滉平
僕にとって『トムとジェリー』は、物心ついた時からそばにある、日常の一部のような作品でした。演じたソニーは、一見オドオドしていますが、いざという時に勇気を振り絞れるハートの強い子です。劇中で彼がトムと協力するシーンは、ソニーの成長が感じられて特に大好きですね。言葉を喋らないふたりのリアクションに、僕らの声がどう馴染んでいくかは見どころです。子供たちが大人になっても思い出すような、温かい作品になりました。ぜひみんなで遊びに来てください！
▼テンテン役：野津山幸宏
「あの『トムとジェリー』に自分が出るの！？」と、決まった時は本当に驚きました。僕が演じるテンテンは、おっちょこちょいで、考えるより先に体が動いちゃうようなスピード感が魅力のキャラクターです。僕のイチオシは、テンテンが再登場して「かっこよく（？）」着地を決めるシーン！アニメで見ていた頃とはまた違う、大迫力の映像とキュートなふたりの魅力を、ぜひ全身で浴びてください！
【動画】トムとジェリーの最強コンビ、時空を超えた大冒険へ！公開された特報映像
本作はシリーズ初となる全編フルCGアニメーションで描かれるアドベンチャー作品。トムとジェリーが時空を超え、未知の世界へ迷い込むという、かつてないスケールの物語が展開される。圧倒的な映像美と、おなじみのドタバタ劇が融合した新たなエンターテインメントに仕上がっている。
日本語吹替版には豪華声優陣が集結。不死鳥仙人役を務める佐藤拓也は「85年もの歴史に参加できることに、驚きを隠せません。私が演じた不死鳥仙人は、見た瞬間に『おお！』と唸るほど振り幅が大きく、やりがいのあるキャラクターでした」とコメント。
仙人の相棒の不死鳥だが、見た目はどう見てもニワトリなフィーニー役には、多田野曜平。「大先輩の八代駿さん（トム役）の背中を追いかける気持ちで、一生懸命演じました。フィーニーは太っちょなニワトリに見えますが、実はすごい伝説の生き物というギャップが魅力です」の舞台裏を明かした。
続いて、世界征服を狙う悪の天才発明家・ラット魔王役を務めるのは中井和哉。「まっすぐに世界征服を狙う、今どき珍しいほどの悪役。でも、一生懸命さがどこか切なくて、ついつい応援したくなるキャラクターです」とコメントを寄せた。
さらに、華麗な舞を披露する京劇の役者で不死鳥仙人の一番弟子・ジェイド役に久保ユリカ、実直な守護獣・ザンダー役に安元洋貴、平和主義な守護獣・ソニー役に天崎滉平（※崎＝たつさき）、神速の守護獣・テンテン役に野津山幸宏らが、個性豊かなキャラクターたちに命を吹き込む。
あわせて解禁された日本オリジナルポスタービジュアルでは、中央に鎮座する秘宝「星の羅針盤」がまばゆい光を放ち、物語の舞台となる「黄金の都」を鮮やかに映し出している。夜空を彩る鮮やかな大輪の花火と、降り注ぐ幻想的な星の雫。その神秘的な光景を背に、トムとジェリーが「異世界へいってきます！」と言わんばかりの弾ける笑顔を見せ、観る者を未知なる大冒険へと誘う姿が描かれている。
■吹替キャストのコメント
▼不死鳥仙人役：佐藤拓也
85年もの間、世界中で愛され続けている『トムとジェリー』の歴史に参加できることに、驚きを隠せません。私が演じた不死鳥仙人は、見た瞬間に「おお！」と唸るほど振り幅が大きく、やりがいを感じるキャラクターでした。不思議な世界で繰り広げられるふたりの追いかけっこは、まるで夢のような時間。ファンタジーのドキドキと、トムとジェリーの可愛さがたっぷり詰まった本作を、ぜひ楽しんでください。
▼フィーニー役：多田野曜平
私にとって『トムとジェリー』といえば、大先輩の八代駿さん（トム役）が真っ先に浮かびます。今回はその背中を追いかける気持ちで、一生懸命演じました。フィーニーは太っちょなニワトリに見えますが、実はすごい伝説の生き物というギャップが魅力です。収録では原音のニュアンスに寄せるべきか家で何度も練習し、悩み抜いて声を吹き込みました。私自身、両親に連れられた映画館の記憶は今も特別です。ぜひご家族そろって観ていただき、新たな楽しい思い出を作ってほしいと願っています。
▼ラット魔王役：中井和哉
子供のころ夢中で観ていた作品に、まさか自分が出られる日が来るなんて光栄でした。僕が演じるラット魔王は、まっすぐに世界征服を狙う、今どき珍しいほどの悪役です。でも、演じているうちに彼の一生懸命さがどこか切なくて、ついつい応援したくなるキャラクターだと気づきました。懐かしさと新しい驚きが詰まったワクワクを、ぜひ体験してみてください！
▼ジェイド役：久保ユリカ
小さい頃、お兄ちゃんと喧嘩する姿を母から「トムとジェリーみたい」と言われていた私が、この世界に入れるなんて夢のようです。ジェイドは強くて美しくて、自分の信じた道を進むカッコいいキャラクターです。物語の中で、彼女とトムが少しずつ仲良くなっていく姿には、演じながら心がジーンとしました。かつて私にこの作品を教えてくれたお母さんと一緒に、映画館へ行くのが今から楽しみです。
▼ザンダー役：安元洋貴
「なかよくけんかしな」の歌を口ずさんでいた世代として、大人になってこの作品に関われるのは本当に嬉しいです。私が演じるザンダーは、真面目で一本気ゆえに、一生懸命やった結果がドジに繋がってしまう愛すべきキャラクター。わざと面白くするのではなく、本人は「いつでも本気！」というところを大切に演じました。とにかくトムとジェリーが理屈抜きに可愛いです！僕らの頑張りはちょっと横に置いて、思う存分、ふたりのドタバタを楽しんでくださいね。
▼ソニー役：天崎滉平
僕にとって『トムとジェリー』は、物心ついた時からそばにある、日常の一部のような作品でした。演じたソニーは、一見オドオドしていますが、いざという時に勇気を振り絞れるハートの強い子です。劇中で彼がトムと協力するシーンは、ソニーの成長が感じられて特に大好きですね。言葉を喋らないふたりのリアクションに、僕らの声がどう馴染んでいくかは見どころです。子供たちが大人になっても思い出すような、温かい作品になりました。ぜひみんなで遊びに来てください！
▼テンテン役：野津山幸宏
「あの『トムとジェリー』に自分が出るの！？」と、決まった時は本当に驚きました。僕が演じるテンテンは、おっちょこちょいで、考えるより先に体が動いちゃうようなスピード感が魅力のキャラクターです。僕のイチオシは、テンテンが再登場して「かっこよく（？）」着地を決めるシーン！アニメで見ていた頃とはまた違う、大迫力の映像とキュートなふたりの魅力を、ぜひ全身で浴びてください！