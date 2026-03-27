■MLB開幕戦 ドジャース8ー2ダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャースタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード

ドジャースは3年ぶりに本拠地・ドジャースタジアムで開幕戦を迎えて、ダイヤモンドバックスに逆転勝利して、5年連続開幕戦白星を飾った。

大谷翔平（31）は“1番・DH”で先発すると、第1打席で今季初安打をマーク、この日は3打数1安打2四死球と3出塁を記録するなど、役割を全うした。2年連続開幕投手の山本由伸（27）は6回2失点6奪三振と好投、ゲームをしっかり作り、日本人投手史上初となる2年連続開幕戦勝ち投手となった。チームは2点を先制されるも逆転勝利、5年連続開幕戦白星となった。

指揮官のD.ロバーツ監督（53）は「意図して組んだ打線が、その通りに機能した形です。

山本投手がホームランを打たれながらも立て直し、本来の調子ではない中で6回まで投げ切ったのは非常に印象的でした」と振り返った。

2年連続開幕戦勝利の山本に「正直に言うと、6回を投げる予定ではありませんでした。山本投手が（6回を）三者凡退に抑えてくれたことは、チームにとって非常に大きかった」と話し「最後のイニングでも球の質は依然として一級品でした。特にどの球種に偏っていたというよりも、全体としてバランスよく組み立てていましたし、何より彼とウィル（スミス）のコンビネーションが今夜はしっかり噛み合っていた」とバッテリーを絶賛した。

右上腕に死球を受けた大谷については「大丈夫だと思います。たぶんプロテクターに当たったんじゃないかと思いますが、まだ特に何も聞いていないので、おそらく大丈夫」と日本時間4月1日に登板予定の大谷の現状を語った。

また試合前には大谷がチームメイト、スタッフ全員に高級時計をプレゼントしたことに対し、「私も時計をいただきました。本当に気前がよくて、思いやりのある方だと思いますし、私たち全員とても感謝しています。彼はチームに来てから今年で3年目になりますが、毎年開幕戦のたびにプレゼントを用意してくれています。改めて、とても心のこもった行動だと感じています」と人間性も称賛していた。

