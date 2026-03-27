元プロレスラーでタレントの武藤敬司さんが自身のXを更新。搭乗した飛行機内で、乗客のモバイルバッテリーから出火するトラブルに見舞われたことを明かしました。



【写真を見る】【 武藤敬司 】搭乗した飛行機がモバイルバッテリーからの出火で火災「燃えた臭いが機内に充満」



武藤さんは「昨日3/26(木)17:10羽田空港発、アメリカン航空便。飛行機が動いて飛び立つ前に、機内で座っていた人のモバイルバッテリーから出火して火災が発生。」と投稿。





続けて「すぐに消火したけど、燃えた臭いが機内に充満」「3時間そのまま待っていたが飛行機は欠航になり、翌朝の便に振替になった」と当時の状況をつづり、消火後とみられる座席の画像を公開しました。





武藤さんは「昨日は本当に大変な1日だった」「今日は無事にアメリカに到着できます様に」と、締めくくっています。





この投稿に対し、フォロワーからは「へええ？やばい」「飛行機が飛び立つ前で本当に良かったです」「もし上空だったらと思うとゾッとします」「道中お気をつけて！」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】