丸めた靴下を渡しただけで、大型犬が思わぬハマり方を見せたそう。あまりにも激しすぎる遊び方と、なんとも言えない表情が面白すぎると話題になっています。

投稿は記事執筆時点で72万回再生を突破。「腰痛めそうｗ」「何故か職人さんに見えるｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：靴下を丸めたら、大型犬が気に入ってしまって…『まさかの動き』】

靴下に夢中になったほくちゃん

Instagramアカウント「hoku.hoku.220725」に投稿されたのは、ラブラドールのほくちゃんのお姿。やんちゃな女の子だというその性格が表れているような、元気いっぱいな一コマが紹介されました。

この日、使わなくなった靴下を丸めてもらったほくちゃんは、それに夢中になって遊び始めたのだとか。床にぺたんとお腹をつけ、後ろ足を伸ばしたまま靴下を挟み込む様子からは、すでに勢いよく遊びに没頭していたことがうかがえます。

一気に加速する謎の動き

その遊び方はなんとも独特。ほくちゃんは前足で靴下を押さえながら、頭を激しく上下に振り始めたといいます。その勢いはかなりのもので、耳が大きくバタつき、顔の形まで変わってしまうほど。

あまりの激しさに、見ている側も思わず驚いてしまう光景です。

さらに動きはエスカレートし、体をのけぞらせながら口を大きく開ける場面も。まるで感情が一気にあふれ出したかのようなダイナミックな動きに、思わずクスッとさせられます。その姿には飼い主さんも爆笑してしまったとか。

まるで職人！？全力すぎる遊び方

シュールな動きで遊び続けるほくちゃんは、腹筋ローラーで鍛えている人間のよう。そして、前足でリズミカルに叩きつけるような動きは、まるでそば打ちやパン作りをしているかのようにも見えます。

ユニークすぎる光景に笑いがこみ上げてくるとともに、無邪気ながらも全力な姿がとても愛らしく頬が緩みます。靴下ひとつでここまで楽しめる無邪気さが、多くの人の心を掴んだのでした。

投稿には「あかん！！オモロすぎます！！たまらんですｗｗｗ」「もはやどういう感情なのかもわからない。笑」「ワンちゃんが腹筋ローラーしてるんかと思った。笑」「美味しいお蕎麦が出来そうですね♡」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「hoku.hoku.220725」では、ほくちゃんの元気いっぱいな日常が多数投稿されています。パワフルで愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「hoku.hoku.220725」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。