CIOは、Qi2.2ワイヤレス充電と脱着式USB-Cケーブルを搭載した5000mAhモバイルバッテリー『SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K』を3月31日に発売する。

【画像あり】使いやすく安全設計 商品紹介スライド

本製品は、約100×70×14mm・重量約151gの薄型設計でありながら、Qi2.2規格による最大25Wのワイヤレス充電と、有線での最大20W出力に対応したモバイルバッテリーだ。MagSafe対応スマートフォンに吸着しながらワイヤレス充電が可能で、iPhone 17 Proを30分充電した場合、Qi2.2充電で約35%まで充電できる設計としている。

バッテリーセルには、発火原因となる電解液を抑えた半固体系バッテリーセルを採用している。放熱設計「NovaCore C2」と熱探知による出力制御機能「NovaSafety S2」を組み合わせ、本体温度を常に監視しながら高負荷時には自動で電力を調整する仕組みとなっている。

約21cmのUSB-C内蔵ケーブルを備え、脱着式のため断線時にも交換が可能だ。有線接続では最大20W出力に対応し、iPhone 17 Proを30分で約48%、Google Pixel 10 Proでは約37%の充電を想定している。完全パススルー充電にも対応する。

5000mAhの容量を備えつつ、iPhoneの幅に収まりやすいサイズ感で、吸着した状態でもスマートフォンと一緒に持ちやすい設計としている。

カラー展開はブラックとホワイトの2色で、ホワイトは後日販売予定。価格は7,130円（税込）となる。

3月27日よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて予約販売を開始し、3月31日に一般販売を開始する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）