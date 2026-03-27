◆センバツ第９日 ▽準々決勝 智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）

智弁学園が８点差をはね返す歴史的勝利で、１０年ぶり３度目の準決勝進出を決めた。

１回戦と２回戦で完投したエースの杉本真滉（３年）はベンチスタート。先発は公式戦初登板の田川璃空（３年）に託した。３人の投手をつないだが、２回表を終えて０―８。そこから驚異的な反撃を見せた。

裏の攻撃で１点を返し、３回から杉本を投入。直後の３回の攻撃で３点を奪い、４回に逢坂悠誠一塁手（２年）の２点二塁打で一気に２点差に迫った。５回に１点差として、なおも２死一、三塁で志村叶大二塁手（３年）が右中間へ逆転２点二塁打。杉本は７回無失点の好リリーフを見せた。

甲子園での８点差からの逆転勝ちは、１９９７年夏の１回戦・市船橋１７−１０文徳、２０１４年１回戦・大垣日大１２ー１０（０ー８→最終１２ー１０）の８点差に並ぶ、最大得点差タイの逆転劇となった。センバツでは過去３度の７点差を上回る史上最大。甲子園通算３０勝目を挙げた小坂将商監督も「鳥肌が立ちました」と驚いた。

多少の失点は覚悟。それでも「０―８は、まったく想定していなかった。何をしてもダメ。どないしよか、と思いました」と正直に認めた。大敗の経験がないチームの意気消沈を危惧し「何とか諦めさせないように」と声かけ。「野球が大雑把にならないように。１点ずつ返せば、球場の雰囲気が変わるから」と鼓舞した。

杉本の投入は「ここで流れが変わらなかったら、負けゲームだと思った」と振り返ったが、見事に一変。４点差としたところで「いけるんちゃうか」と感じたという。そこからは「これは一気にいかないと。８―８ではダメ」と勢いのまま。「５回で逆転は、まさか。なかなかやる子たちですね」とたたえた。

１、２回戦は杉本が好投。試合前から「きょうは野手が頑張ろう」と伝えていたが、想像以上の底力で打席に立った選手は全員が安打を放った。

劇的な勝利で、智弁学園は春夏を通じて甲子園通算５０勝の節目に到達した。勢いそのままに２９日の準決勝で中京大中京と対戦する。