2025年のMLB東京シリーズの後、ファンに挨拶するドジャースの大谷翔平/Kenta Harada/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）日本の野球は、礼に始まり礼に終わる。棚原安子さんはそう話す。

これはチームメイトや対戦相手、審判、そして観客に敬意を表す行為であると同時に、野球が日本の文化にもたらす意義への賛同とみなすこともできる。日本は米国の国民的娯楽である野球を、単なるスポーツ以上のものとして受け入れてきた。

大阪で長年子どもたちに野球を指導している棚原さんだが、教えているのはゴロの処理や有効なバッティング方法だけではなく、人生そのものだと強調する。

子どもたちには礼儀をわきまえ、きちんと挨拶（あいさつ）することを教えている。CNN Filmsの新作ドキュメンタリー「Homecoming: The Tokyo Series」の中で、棚原さんは少年野球チーム「山田西リトルウルフ」での指導方針についてそう語った。

伝えているのは、育ててくれた人たちに恥をかかせないように成長しなければならないということ。決して自己中心的な欲望やエゴに囚（とら）われてはならないと教える。日本において、野球は人生の教訓を学ぶ場に他ならない。従ってメジャーリーグでの成功を求めて北米へ渡ったプロ野球選手たちにも重い責任が生まれる。そうした人生の教訓を体現する生きた模範として、1億2千万人超の国民の前に立たなくてはならないからだ。

CNNアプリで27日から配信が始まるこのドキュメンタリーでは、昨年の米大リーグ（MLB）、ロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブスのシーズン開幕シリーズでプレーしたスター選手たちにかかる重圧が明かされる。ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、カブスの今永昇太、鈴木誠也の5人の日本人選手が東京での同シリーズに出場。日本の球界に燦然（さんぜん）と輝くスターたちが、新たな栄光の歴史を刻んだ。

自分たちが小さかった頃、メジャーリーグは憧れの世界だったと、棚原さんの息子で共にリトルウルフのコーチを務める徹さんは振り返る。日本という国を出て海を渡れば夢のような舞台があり、絶対的なスーパースターがそこでプレーしている。そんな思いを抱いていたという。

当時のMLB選手は日本人には理解できないレベルのプレーをしていたが、それ以降はますます多くの日本人選手がMLBへ行くようになったと徹さん。彼らが活躍するのを見るのはとてもうれしいと話す。

人生としての野球

ジェーソン・コスクリー氏は米国のスポーツライターで、2007年から日本で野球の取材をしている。取材活動を通じ、野球が日米両国にとって何を意味するかについて独自の洞察を得ている。

競技としての国際的な拡大に伴い、各国は野球に独自のアレンジを加えている。今月開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも、それははっきり見て取れた。そこでは中南米のチームの才能と、米国チームの真剣さにまつわる議論が巻き起こった。

コスクリー氏は野球に対する日本の態度にも、日本の文化が明確に表れていると語る。

「日本はとにかく堅苦しい社会だという誤解があるが、それは全く事実ではない。なぜなら選手たちは皆楽しんでいるから」と、コスクリー氏はドキュメンタリーの中で指摘した。 「彼らの行動は既成概念にとらわれないので、硬直的だというのは全くの誤解。一方で、定時で働く企業精神のような規律もプレーには反映されている。何をやらなければならないか、どのようにそれを実行するのかという共通認識が、プレーの中に表れる」

それが幼い頃に身についたものだということは、棚原安子さんの指導を見れば分かる。

息子の徹さんもこれに同意する。野球を習った子どもたちもゆくゆくは自分の家族を持ち、我が子を育てることになる。延々と繰り返されるそのサイクルの準備として、野球というスポーツが存在していると、徹さんは示唆。自分たちの活動の本質は彼らの心の成長を手助けすることにあり、それこそがこのチームの肝心な部分だとの見方を示した。

米国へ渡り、日本を代表する

MLBが日本で開幕シリーズを開催するのは2025年シーズンで6度目だったが、今回はこれまでのシーズンと様子が違っていた。

ドジャースとカブスに所属する前出の5人は、球界で最も優れた部類に入る選手たちだ。二刀流スターの大谷は投手と打者の両方で最高の選手の一人に名を連ねる。現代野球でそんな選手にはまずお目にかかれない。山本はこのシーズンの最終盤、実質的にドジャースをワールドシリーズ優勝へと導くことになる。佐々木と今永は、野球界で最も有望な部類の新進気鋭の投手たちだ。鈴木はシカゴでトップクラスの強打者の地位にある。

彼らはそれぞれ、ロサンゼルスとシカゴのチームメートとファンに対して、日々結果を残さなくてはならない責任を感じている。しかしそれ以上に、母国で活躍を見守る何百万人もの人々からの重い期待も背負っている。

25年シーズンの最初の試合が象徴的な東京ドームで行われることは、そのプレッシャーを一段と強いものにした。それはドキュメンタリーで放映された試合前の記者会見でも明らかだった。

日本国内の興奮を感じる一方、責任感やプレッシャーも味わっていると、今永は話している。

鈴木は、自分たちに先んじてMLBに挑戦した先輩たちの尽力に言及。自分もベストを尽くすことで、将来もっと多くの日本人選手が米国でプレーできるようになるのを望むと抱負を語った。

野茂英雄やイチロー、松井秀喜など、他の日本のスターたちも過去にMLBの舞台に立ち、後輩たちへ道を示してきた。彼らがそうしたように、現在の5人も次世代にインスピレーションを与えることを目指している。

当該のドキュメンタリーが見せるように、重要なのはホームランを打ったり、三振を奪ったりすることだけではない。これらの選手たちがどのように人前で振る舞い、世間の目にどう映るのかもまた大事な要素だ。グラウンドでパフォーマンスを発揮するのもそうだが、家族や同胞、自国の文化を尊重するように行動すること、それが何よりも重要になる。

シカゴ・トリビューン紙のカブス担当記者、メーガン・モンテムーロ氏は、「これらの日本人選手を見習おうとする子どもたちがさらに増えることになるだろう」と明言した。

選手たちは、自分たちの一挙手一投足が注目されていることを自覚している。東京での試合を前にどんな気分かと尋ねられたとき、山本はシーズン開幕への緊張やカブスの打線を封じたいという願望については語らなかった。

代わりに彼は、もっと先を見据えつつ、今後に向けてできる限りよい影響を残せればとてもうれしいと答えた。