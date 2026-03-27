粗大ごみにかかる「2000円」が惜しい…！解体してごみに出せば費用はかからないですか？

粗大ごみは解体すれば「可燃ごみ」や「不燃ごみ」として出せる？

粗大ごみを解体して可燃ごみや不燃ごみとして出せるかどうかは、自治体によって異なります。

例えば、札幌市では解体して小さくして指定ごみ袋に入るものであれば、可燃ごみまたは不燃ごみとして出すことが可能とされています。ただし、ごみ袋の口がきちんとしばれることが条件です。可燃ごみや不燃ごみとして出せればごみ袋代のみで済むため、節約になるでしょう。

しかし、東京都港区のホームページには「元の大きさで粗大ごみとなるものは、解体・分解しても、可燃ごみの日や不燃ごみの日に出すことはできません」と記載されています。

また、東京都板橋区のホームページにも解体、分解した場合も粗大ごみの取り扱いになる旨が記載されており、解体しても粗大ごみを出す場合と同じ料金がかかる自治体もあるようです。

解体する前に、自治体のホームページを確認しておきましょう。



粗大ごみは自分で持ち込んだほうが安く処分できる？

自治体によっては、家庭から出た粗大ごみを清掃施設などに直接持ち込むことが可能な場合もあります。

例えば、東京都港区では、インターネット、AIチャットボットまたは電話で事前に申し込むことで、毎週日曜日に指定場所へ粗大ごみを持ち込むことが可能です。持ち込みの場合も粗大ごみ処理手数料はかかりますが、表1の例のように、自治体回収の場合よりも料金が安くなります。

表1

品目 自治体回収の場合の手数料 持ち込みの場合の手数料 オルガン・電子ピアノ（アコースティックピアノを除く） 2300円 1100円 2段ベッド 2700円 1300円 両そで机 3200円 1600円

出典：港区「粗大ごみの直接持ち込み 主な粗大ごみ料金表」を基に筆者作成

持ち込む場合は車両などが必要になったり手間がかかったりしますが、料金は半額程度になる自治体もあるようなので、検討してみるとよいでしょう。



粗大ごみの処分費用を節約するそのほかの方法

「まだ使える状態ではあるが、使う予定がないので処分したい」というものは、買い取りに出せないか検討してみましょう。

フリマアプリやネットオークションなどを利用すれば、スマホから気軽に出品可能です。希望価格で売れる可能性もあるため、試してみるとよいかもしれません。

大型のものは、出張買い取りを利用する方法もあります。査定士が自宅まで来てその場で査定・買い取りしてもらえるため、手間をかけずに処分できる可能性があります。

また、買い替えの場合は、購入店が引き取りや下取りをしてくれる場合もあるようです。新しく購入する店舗に確認してみるとよいでしょう。



粗大ごみを解体して「可燃ごみ」や「不燃ごみ」として出せる自治体と出せない自治体がある

粗大ごみを解体して「可燃ごみ」や「不燃ごみ」として出せる自治体もありますが、解体しても粗大ごみ扱いになる自治体もあるようです。

粗大ごみにかかる費用を節約するには、自治体回収を利用せず自分で清掃施設などに持ち込む方法もあります。持ち込む場合は処分費用が半分程度で済む自治体もあるため、調べてみるとよいかもしれません。

そのほかにも、粗大ごみの状態によっては買い取りに出したり、購入店に引き取りや下取りを依頼したりする方法も検討してみましょう。



出典

札幌市

港区

板橋区

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー