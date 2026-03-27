乃木坂46佐藤璃果、肩出しニット着た“卒業祝い”ショット公開「お姉さん感溢れてる」「レベチで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】乃木坂46の佐藤璃果が3月26日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのニット姿を披露した。
【写真】卒業発表の乃木坂メンバー「お姉さん感溢れてる」肩出しニットで魅力開放
4月8日に発売予定の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」での活動をもってグループを卒業する佐藤は「友達が卒業を祝ってくれました」と祝福の花火がついたケーキとともに撮影された動画を公開。肩に黒のリボンが付いたアイボリーのオフショルダーのニット姿を披露している。
また友人に花束をもらった様子や友人と共に手でハートを作る姿も公開している。
この投稿にファンからは「透明感がすごい」「お姉さん感溢れてる」「レベチで可愛い」「大人っぽい姿も素敵です」「肩のラインが綺麗」「卒業おめでとう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】卒業発表の乃木坂メンバー「お姉さん感溢れてる」肩出しニットで魅力開放
◆佐藤璃果、オフショル姿披露
4月8日に発売予定の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」での活動をもってグループを卒業する佐藤は「友達が卒業を祝ってくれました」と祝福の花火がついたケーキとともに撮影された動画を公開。肩に黒のリボンが付いたアイボリーのオフショルダーのニット姿を披露している。
また友人に花束をもらった様子や友人と共に手でハートを作る姿も公開している。
◆佐藤璃果の投稿が話題
この投稿にファンからは「透明感がすごい」「お姉さん感溢れてる」「レベチで可愛い」「大人っぽい姿も素敵です」「肩のラインが綺麗」「卒業おめでとう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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