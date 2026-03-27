「イカゲーム」出演女優、ミニ丈から圧巻美脚披露「とにかく美しい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】Netflix「イカゲーム」に出演している韓国の女優のパク・ギュヨンが3月26日、自身のInstagramを更新。ミニ丈を着こなした撮影中の姿を公開し、話題となっている。
【写真】「イカゲーム」出演女優「とにかく美しい」美脚全開のオフショット
ギュヨンは写真を複数枚投稿。黒のトップスに薄いグレーのショートパンツを合わせた格好で、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。また、黒のレザージャケットにショート丈のボトムスを合わせ赤い椅子に腰掛ける姿や、濃い赤のワンピースを合わせ白い椅子に腰掛ける姿のいずれも、スラリと伸びた脚が美しい姿を際立たせている。
この投稿に「とにかく美しい」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「雰囲気が素敵」などと反響が集まっている。
ギュヨンは「イカゲーム」のシーズン2、3にノウル役として出演。同作は膨大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが、“人生一発逆転”できるほどの高額賞金を懸け、子どもの遊びになぞらえた「負けたら即死」のゲームに巻き込まれていく、サバイバルスリラーである。（modelpress編集部）
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【写真】「イカゲーム」出演女優「とにかく美しい」美脚全開のオフショット
◆パク・ギュヨン、ショート丈ボトムスから美脚披露
ギュヨンは写真を複数枚投稿。黒のトップスに薄いグレーのショートパンツを合わせた格好で、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。また、黒のレザージャケットにショート丈のボトムスを合わせ赤い椅子に腰掛ける姿や、濃い赤のワンピースを合わせ白い椅子に腰掛ける姿のいずれも、スラリと伸びた脚が美しい姿を際立たせている。
◆パク・ギュヨンの投稿に反響
この投稿に「とにかく美しい」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「雰囲気が素敵」などと反響が集まっている。
ギュヨンは「イカゲーム」のシーズン2、3にノウル役として出演。同作は膨大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが、“人生一発逆転”できるほどの高額賞金を懸け、子どもの遊びになぞらえた「負けたら即死」のゲームに巻き込まれていく、サバイバルスリラーである。（modelpress編集部）
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