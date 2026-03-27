大物女性歌手、茶色タイツ×ショーパンで美脚スラリ「スタイル良すぎてびっくり」「立ち姿が美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】歌手の小柳ルミ子が3月26日、自身のInstagramを更新。高級ブランドのブラウンアイテムでまとめた姿を公開し、話題となっている。
【写真】73歳ベテラン女性歌手「立ち姿が美しい」美脚際立つショーパン姿
小柳は「もう大昔 パリ本店のCHANELで購入しました ブラウンのショーパンとジャケット めちゃくちゃ柔らかい皮で 今もお気に入り」とつづり、写真を投稿。壁に手を付きポーズを決める小柳は、白のハイネックのインナーに、ブラウンのジャケットとショートパンツ、タイツと膝丈のロングブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に「さすがショートパンツ似合ってる」「スタイル良すぎてびっくり」「いつでも素敵な女性」「立ち姿が美しい」「オシャレで憧れる」「かっこいい姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】73歳ベテラン女性歌手「立ち姿が美しい」美脚際立つショーパン姿
◆小柳ルミ子、ブラウンコーデで美脚披露
小柳は「もう大昔 パリ本店のCHANELで購入しました ブラウンのショーパンとジャケット めちゃくちゃ柔らかい皮で 今もお気に入り」とつづり、写真を投稿。壁に手を付きポーズを決める小柳は、白のハイネックのインナーに、ブラウンのジャケットとショートパンツ、タイツと膝丈のロングブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。
◆小柳ルミ子の投稿に反響
この投稿に「さすがショートパンツ似合ってる」「スタイル良すぎてびっくり」「いつでも素敵な女性」「立ち姿が美しい」「オシャレで憧れる」「かっこいい姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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