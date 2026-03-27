藤原紀香、膝上ミニワンピから美脚スラリ「変わらぬ美スタイル」「桜色すごく似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の藤原紀香が3月26日、自身のInstagramを更新。出演した映画「お終活3 幸春！人生メモリーズ」（5月29日公開）で着用しているピンク色のワンピースを着用した姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】54歳ベテラン女優「変わらぬ美スタイル」膝上ミニで美脚スラリ
藤原は「リアルな桜は、巷ではチラホラ咲き始めていますが、お空から恵みの雨が 続いているのでまだじっくり見られていないです」とつづり、写真を投稿。劇中に登場する店のママ・カオリ役で着用した、ピンク色ワンピース姿を披露した。胸元が大胆に開いた膝上丈のミニワンピースで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
投稿では同作の舞台挨拶が4月4日に開催予定であることも告知されている。
この投稿は「桜色すごく似合ってる」「変わらぬ美スタイル」「女神のよう」「スタイルが素敵」「可愛らしい姿」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳ベテラン女優「変わらぬ美スタイル」膝上ミニで美脚スラリ
◆藤原紀香、ピンク色のワンピース姿公開
藤原は「リアルな桜は、巷ではチラホラ咲き始めていますが、お空から恵みの雨が 続いているのでまだじっくり見られていないです」とつづり、写真を投稿。劇中に登場する店のママ・カオリ役で着用した、ピンク色ワンピース姿を披露した。胸元が大胆に開いた膝上丈のミニワンピースで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
投稿では同作の舞台挨拶が4月4日に開催予定であることも告知されている。
◆藤原紀香の投稿に反響
この投稿は「桜色すごく似合ってる」「変わらぬ美スタイル」「女神のよう」「スタイルが素敵」「可愛らしい姿」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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