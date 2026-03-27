【METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS（2次発送分）】 3月27日18時より予約開始 9月 発送予定 価格：39,600円

BANDAI SPIRITSは、合金完成品トイ「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」の2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月27日18時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は39,600円。

本商品は「交響詩篇エウレカセブン」よりLFO「ニルヴァーシュ type ZERO」をMETAL BUILDシリーズで立体化したもの。20周年を記念し、メカニックデザイナー河森正治氏と京田知巳監督による“RS”と銘打たれた「ニルヴァーシュ」となっており、金属関節や、成型色を活かした質感豊かな装甲表現に加え、ヘッドライト等のクリア表現まで細かく造形されている。

ゲッコーステイトマークをあしらった新たなリフボードで、4種のビークルモードを実現し、草野剛氏デザインのスタイリッシュな台座がディスプレイを演出する。

さらに、第26話「モーニング・グローリー」を再現できるクリアフィギュアも付属し、劇中の名シーンを再現できる。

【【交響詩篇エウレカセブン】METAL BUILDニルヴァーシュ type ZERO RS 紹介映像】

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