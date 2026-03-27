昨季限りでの現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショーさんが、解説者としてドジャー・スタジアムに現れました。

カーショーさんは18年間にわたってドジャース一筋でプレー。通算で451先発を含め455試合に出場し、223勝96敗、3052奪三振、防御率2.53をマークしました。また史上20人目となる3000奪三振も達成。ドジャースのワールドシリーズ制覇に3度貢献しました。先日行われたWBCにもアメリカ代表にサプライズ選出されていましたが、登板機会は訪れませんでした。

この日行われたドジャースの開幕戦。カーショーさんはグレーのスーツに身を包んで姿を見せ、試合前にはムーキー・ベッツ選手と言葉を交わし、笑顔でハグする様子も見せました。また、解説席はドジャースベンチの近くにあり、選手らと目配せする様子なども見られました。

2年連続の開幕投手をつとめた山本由伸投手は、この日6回2失点6奪三振の好投。試合後、解説でカーショーさんが山本投手を褒めていたことを伝えられると「いつもカーショーは褒めてくれるというか、そういった声をかけてくれるので、すごく嬉しい」と笑みを浮かべ「また頑張ろうと思います」と意気込みました。