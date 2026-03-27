【算数クイズ】3、5、9、15、23に続く数字は？ 増え方のルールを見抜こう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
一見するとバラバラに増えているようですが、数字の「間」に注目すると、とてもスッキリとした法則が隠れています。
3, 5, 9, 15, 23, □
ヒント：隣り合う数字が「いくつ増えているか」を書き出してみましょう。その増え方に注目です！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の数字に、偶数（2, 4, 6, 8……）を順番に足していく」という法則で並んでいました。数字の増え方（差）を計算してみましょう。
3 + 2 = 5
5 + 4 = 9
9 + 6 = 15
15 + 8 = 23
足されている数字が「2、4、6、8」と、2ずつ増えているのがわかりますね。この流れでいくと、次は「10を足す」順番になります。
23 + 10 = 33
よって、正解は「33」となります。増える数自体にルールがあることに気づければ、すぐに解ける問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見するとバラバラに増えているようですが、数字の「間」に注目すると、とてもスッキリとした法則が隠れています。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
3, 5, 9, 15, 23, □
ヒント：隣り合う数字が「いくつ増えているか」を書き出してみましょう。その増え方に注目です！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：33正解は「33」でした。
▼解説
今回の数列は、「前の数字に、偶数（2, 4, 6, 8……）を順番に足していく」という法則で並んでいました。数字の増え方（差）を計算してみましょう。
3 + 2 = 5
5 + 4 = 9
9 + 6 = 15
15 + 8 = 23
足されている数字が「2、4、6、8」と、2ずつ増えているのがわかりますね。この流れでいくと、次は「10を足す」順番になります。
23 + 10 = 33
よって、正解は「33」となります。増える数自体にルールがあることに気づければ、すぐに解ける問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)