数字が少しずつ大きくなっていく数列の穴埋め問題です。増え方に注目すると、ある規則正しいルールが見えてくるはず。頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指しましょう！

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並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！

一見するとバラバラに増えているようですが、数字の「間」に注目すると、とてもスッキリとした法則が隠れています。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

3, 5, 9, 15, 23, □

ヒント：隣り合う数字が「いくつ増えているか」を書き出してみましょう。その増え方に注目です！

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正解：33

正解は「33」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の数字に、偶数（2, 4, 6, 8……）を順番に足していく」という法則で並んでいました。数字の増え方（差）を計算してみましょう。

3 + 2 = 5
5 + 4 = 9
9 + 6 = 15
15 + 8 = 23

足されている数字が「2、4、6、8」と、2ずつ増えているのがわかりますね。この流れでいくと、次は「10を足す」順番になります。

23 + 10 = 33

よって、正解は「33」となります。増える数自体にルールがあることに気づければ、すぐに解ける問題でした！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)