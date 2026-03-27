世界初となる画期的アクセサリー

ホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」は、広い車内と多彩なシートアレンジが魅力の軽自動車です。国内の新車の販売台数ランキング「ナンバーワン」を堅持する、名実ともに「日本一売れているクルマ」となっています。



そんなN-BOXに「世界初」となる新発想のアクセサリーがディーラーオプションで用意されています。それが「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」です。



珍しいネーミングのアクセサリーですが、どのような商品なのでしょうか。

サンシェード内蔵大型ルーフコンソールは、N-BOXのルーフに取り付けるオーバーヘッドコンソールです。装着は、フロントのサンバイザー部に取り付けます。

【画像】超便利!? これが世界初の「凄いサンシェード」です！ 画像で見る（30枚以上）

コンソールには小物入れが2つあり、ティッシュボックスを入れることができます。

コンソールの下にはティッシュを取り出せる穴が設けてあり、わざわざティッシュボックスを出さなくてもよくなっています。

ティッシュボックス以外にも、タオルや小物などを入れても十分なスペースです。

そしてこのルーフコンソールの大きな特徴が、日差しをさえぎる「ローラーサンシェード」が格納されている点でしょう。

開発・販売を行うホンダアクセスによると、ルーフコンソールとサンシェードがひとつになった商品は世界初とのことです。

通常サンシェードといえば、夏場に折りたたみ式のシェードを窓に吸盤などで貼り付けるのが一般的ですが、保管時はかさばるため、ラゲッジにしまわなければなりません。

駐車後にラゲッジから取り出すのは面倒ですし、装着するのもひと手間かかります。外すときにはルームミラーと当たってズレてしまったりします。

いっぽうこのローラーサンシェードの使い方は簡単で、ノブを引っ張ってサンシェードを伸ばし、ダッシュボードに固定するだけです。簡単にセットできます。

そしてもちろん、純正アクセサリーであるため、フィット感もバツグン。格納時はコンソールに収納されるため、見た目を損なうこともありません。ドライブレコーダーやルームミラーに干渉することもありません。

夏場の駐車時はダッシュボードやハンドルが熱くなるのを回避でき、車内で仕事や飲食を行うときにも目隠しとして利用できる万能コンソールです。

ローラーサンシェードには遮光性の高い素材を使用していますので、日光からの保護以外にもプライベート空間をつくるカーテンとしても使えます。

世界初の注目アクセサリー「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」の販売価格は3万4650円（消費税込）です。

N-BOXのうち、エアロ仕様の「N-BOXカスタム」とクロスオーバーモデル「N-BOX JOY」には、内装色に合わせた専用のブラック仕様も発売されています。

ちなみに、2025年7月には、2017年から2023年まで販売されていた旧型N-BOX向けのサンシェードも発売。販売価格（消費税込）は4万4000円です。

旧モデル用の開発も行われるほどの注目アクセサリー「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」。

シンプルな造りですが、ユーザーの気持ちに寄り添った画期的な商品です。

ディーラーオプションとなるアクセサリーですので、気になる方は販売店に相談してみてはいかがでしょうか。