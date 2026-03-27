5月15日に公開される中村倫也主演映画『君のクイズ』の第2弾キャストとして、森川葵、水沢林太郎、福澤重文、吉住、坂東工の出演が発表された。

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本作は、『ゲームの王国』『地図と拳』で知られる直木賞作家・小川哲が2022年に発表し、第76回日本推理作家協会賞を受賞、2023年本屋大賞にもノミネートされた同名ミステリー小説の実写映画。賞金1000万円を賭けたクイズ番組の決勝戦で起きた「問題が一文字も読まれずに正解する」という不可解な事態＝“0文字解答”の真相を解き明かす。『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平が監督を務めた。

豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村が演じるほか、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。

新たに出演が発表されたのは、「Q1グランプリ」の準決勝で惜しくも敗退した4名のクイズプレイヤーを演じるキャスト陣。富塚頼子役を森川、赤岩役を水沢、馬場役を福澤、椎名役を吉住がそれぞれ演じる。また、「Q1グランプリ」を盛り上げる番組MC役を坂東が演じる。（文＝リアルサウンド編集部）