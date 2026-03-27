小田急箱根、MMD、クープの3社は、Dolby Atmos対応の立体音響システムを搭載したロープウェイゴンドラ『音箱（OTOBACO）』を4月13日から運行開始することを発表した。

『音箱（OTOBACO）』は、ゴンドラの眺望に音楽をかけあわせた“音で体験する箱”をコンセプトとする立体音響ゴンドラだ。ゴンドラ内にはDolby Atmos対応のスピーカー8台とウーファー2台が設置され、箱根の自然を視覚と聴覚の両面から体感できる空間となっている。

楽曲は天候にあわせて2種類が用意されている。

晴天時には、車窓から望む山々や谷、空の広がりに寄り添うよう設計されたピアノ協奏曲「Soundscape in Owakudani」が流れ、眺望との一体感を高める。

雨天時には、デジタルミュージック「Searchlight in Owakudani」が流れ、見えない景色を音から想像させることを目的に制作された楽曲で、雨の日ならではの体験を提供する。

運行区間は早雲山駅から大涌谷駅までの片道。運行日は4月13日から繁忙日を除く毎日で、1台1組限定の貸切運行となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）