岡山県立北部高等技術専門校で今月25日に行われた入校者選抜試験合格発表の掲示で、1人の合格者の受験番号が、誤ってほかの受験者の番号になっていたことがわかりました。

【写真を見る】【速報】岡山県立北部高等技術専門校で入試合格発表の掲示にミス 掲示板とHPにほかの受験者の番号を2時間あまりにわたって掲載

北部高等技術専門校の発表によりますと、今月25日に今年4月に入校する人を選ぶ建物設備サービス科（前期）の選抜試験の合格者を発表した際、校内の掲示板とホームページで1人の受験者の番号が、誤ってほかの受験者の番号になっていたということです。

各受験者あてには23日に合否通知書が送付されていて、その後25日午前9時に北部校の掲示板とホームページに合格者の受験番号が掲載される手順になっていました。すると、25日午前11時10分ごろになって、ホームページを見た受験生の1人から、「合格発表の受験番号について、間違いではないか」と電話で指摘があり、確認したところミスが発覚したということです。

北部校では午前11時15分にホームページの掲載を取り下げるとともに、校内の掲示板の掲示を正しいものに差し替え、ホームページは午前11時40分に正しい掲載内容に更新したということです。

原因について北部校では担当者が受験者一覧表を作成する際に入力に誤りがあり、さらに各訓練科職員のダブルチェックが不十分だったと説明しています。また再発防止策について、一覧を作成する際には2人体制でチェックしたうえで、各訓練科職員によるチェックを徹底するとしています。