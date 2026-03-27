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2026年3月5日の記事を編集の上、再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

出張や旅行の際、スーツケースを持ち出すほどじゃないけど荷物はしっかり入れたい。そんなときに容量たっぷりのバックパックが便利ですが、ただ大きいだけじゃ使い勝手はイマイチ。

やはり旅行用に最適化されたタイプを選ぶのが重要です。今回はそんなトラベルバックパックの中から、多機能＆スーツケースのように荷物収納できる「HubPack X」を体験したレポートをお届けします。

結論、多くの人にオススメできるポイントもたくさんあったのでぜひ参考にしてみてください。

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ガンガン収納できるスーツケース風スペース

モデル: 164cm

こちらが「HubPack X」。セキュリティ性能の高いバッグを展開する海外ブランドKORINの新作。生地は防刃素材のため刃物を通しにくく耐久性も高いのが特長であり、テック感もあるデザインが筆者好みでした。

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メイン収納はスーツケースのようにガバッと開くのがポイント。衣類も隙間無く詰められつつ、出し入れもしやすいですね。

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荷崩れを防ぐための固定ベルトも装備済み。容量も30Lあるので2〜3泊用にぴったりかも。荷物が少ない人ならもう少し対応できそうだと思いました。

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バッグ底にあるファスナーを開放すれば最大3.5Lも容量拡張が可能。帰りはお土産などが増えがちなので助かりますね。

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メイン収納はすぐアクセスには不向きですが、バッグ上部にもアクセスが確保されているのでご安心を。サッと取り出したい小物やカメラはこちらに寄せておくと便利でした。

PCやアクセサリーは独立収納

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背面側には独立したテック用コンパートメントがあるので、PCやそのアクセサリー類も整理して管理が可能。ノートPCも16インチまで入ります。

盗難防止機能が標準装備

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KORINのバッグはいずれもセキュリティ性能が高いのが特長。上述の防刃生地に加えてロック機能も充実。「HubPack X」ではメイン収納とPC収納の両方がTSA対応ロックになっており、ワイヤーロックまで内蔵。カフェなどで椅子に置いてくつろぐ際にも装着しておけば安心ですね。

まだある便利機能

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地味に便利だったのが側面のボトルポケット。マグネット式なのでアクセスは快適ですし、使わないときは目立たないのがスマートです

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USBポートも備えているので、モバイルバッテリーはバックに収納したまま充電しやすいといった機能も。

身軽な旅のおともに

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スーツケースだと重さを感じずにラクな反面、段差や預け入れなどの手間とは引き換えです。体力があって身ひとつで行動したい場合にはバックパックの方が便利ですよね。

これからは旅行も快適な時期なので、ぜひ「HubPack X」のようなバッグで楽しんでみてください。

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Source: machi-ya

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