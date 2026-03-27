今の横浜FCに伊藤翔がいない寂しさ。37歳で現役にピリオド。“当たり前”な熟練の技が好きだった【コラム】
シャツのボタンを上から２つ外し、片手をポケットに突っ込み、肩で風を切って歩く（ように見えた）。
清水エスパルス時代の伊藤翔だ。うわ、苦手なタイプだと、その時は正直思った。実際は、そんな偉ぶった人間でないことは、その後の取材でよく分かるのだが。
個人的には不思議と縁のある選手だった。グルノーブルから清水に移籍し、マリノス、鹿島でプレー。日本で伊藤が所属するクラブを常に担当していたからだ。
「翔君、ごめん！ 上田綺世についてコメントもらえる？」
鹿島時代にお願いしたことがある。普通に考えれば、同じFWで、場合によってはライバルになる選手に関して訊かれても、良い気分はしないだろう。だが、伊藤は笑顔で「いいっすよ！」と快諾。上田がいかに凄い選手かを丁寧に教えてくれた。
キャリア最後のクラブとなった横浜FCでも、よく取材させてもらった。ある日のトレーニングで、どちらかと言えば攻撃側にフォーカスした３対３のメニューで、伊藤はかなり高い強度でボール奪取を試みる場面があった。
「とりあえず、ちょっと行っておこうかな、と。一応、メッセージを込めてね。やらなきゃいけないよって。たとえば、俺が多少、ダラダラやっていても、たぶん別に何も言われない。でも、俺がガツガツやることで、なんかおっさんやっているな、みたいな（笑）。でも、そういう時のためのベテランだと思うから」
ぶっとい芯のある選手だと思う。怪我でもなく試合に出られない時期があった時、心境を聞けば「試合に出る・出ない、メンバーに入る・入らないもそうだけど、それは自分でコントロールできないから。ちゃんと自分の身体とメンタルだけを保っておく。やれることはそれ以外ない」と話し、こう続けた。
「フィジカルとメンタルを整えておけば、いずれまた出番が来た時に、そこでいかにやれるかが大事なんで。そこらへんは別に、何事もなかったかのようにできる自信はある。練習はちゃんとやって、日々も普通に過ごす。その繰り返しじゃないですか。
当たり前のことを当たり前にするって、けっこう（難しい）。ピッチの中でも、外でもそう。そういうことをやってきたがゆえの、長くできることではあると思う。そこらへんはマジ、無だから。無で練習する。今、自分がやれることにフォーカスしましょうねって」
横浜FCでは、松本へのレンタル移籍を挟み、計４年半にわたってプレーした。チームはJ１とJ２の昇降格を繰り返す。いわゆる“エレベータークラブ”で、伊藤には１つの考えがあった。
「チームのカラーを、もっとより色濃くじゃないけど、“横浜FCってこういうチームだよね”って。Jリーグの中で、それを確立していくというか、こういうイメージがあるなっていうイメージ作り、それはけっこう大事だと思う」
横浜FCは2026年に須藤大輔監督を招聘し、“インプレッシブサッカー”を掲げ、攻撃的なサッカーに取り組んでいる。１つのスタイルが定着されつつあるなか、そこに伊藤の姿がないのは、やはり寂しい。
３月26日、昨季限りで横浜FCを契約満了で退団していた伊藤の現役引退が発表された。
豪快なゴールも良いが、何でもないプレーが好きだった。狭いエリアでも、簡単にトラップして、正確にパスをつなぐ。派手さはないけど、一連の流れが滑らか。まさに“当たり前のことを当たり前にする”熟練の技が感じられた。
37歳で19年のキャリアに幕を下ろす。それまでに同世代の選手が引退してきた。鹿島で共闘した遠藤康が2024年に現役を退いた際、伊藤は「あれだけのキャリアがある選手の引退は、サッカー史のなかでも、もちろん寂しいこと」とリスペクトを示し、「彼のサッカー史の中に、ちょっと関われたのは、自分の中では誇っていいんじゃないかな」とも語っていた。
時に厳しい言説もあったが、チームや仲間の成長を願い、そしてサッカーと真摯に向き合った伊藤翔というフットボーラーもまた、同じピッチに立った誰かが誇れるような存在だと思う。
文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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清水エスパルス時代の伊藤翔だ。うわ、苦手なタイプだと、その時は正直思った。実際は、そんな偉ぶった人間でないことは、その後の取材でよく分かるのだが。
個人的には不思議と縁のある選手だった。グルノーブルから清水に移籍し、マリノス、鹿島でプレー。日本で伊藤が所属するクラブを常に担当していたからだ。
鹿島時代にお願いしたことがある。普通に考えれば、同じFWで、場合によってはライバルになる選手に関して訊かれても、良い気分はしないだろう。だが、伊藤は笑顔で「いいっすよ！」と快諾。上田がいかに凄い選手かを丁寧に教えてくれた。
キャリア最後のクラブとなった横浜FCでも、よく取材させてもらった。ある日のトレーニングで、どちらかと言えば攻撃側にフォーカスした３対３のメニューで、伊藤はかなり高い強度でボール奪取を試みる場面があった。
「とりあえず、ちょっと行っておこうかな、と。一応、メッセージを込めてね。やらなきゃいけないよって。たとえば、俺が多少、ダラダラやっていても、たぶん別に何も言われない。でも、俺がガツガツやることで、なんかおっさんやっているな、みたいな（笑）。でも、そういう時のためのベテランだと思うから」
ぶっとい芯のある選手だと思う。怪我でもなく試合に出られない時期があった時、心境を聞けば「試合に出る・出ない、メンバーに入る・入らないもそうだけど、それは自分でコントロールできないから。ちゃんと自分の身体とメンタルだけを保っておく。やれることはそれ以外ない」と話し、こう続けた。
「フィジカルとメンタルを整えておけば、いずれまた出番が来た時に、そこでいかにやれるかが大事なんで。そこらへんは別に、何事もなかったかのようにできる自信はある。練習はちゃんとやって、日々も普通に過ごす。その繰り返しじゃないですか。
当たり前のことを当たり前にするって、けっこう（難しい）。ピッチの中でも、外でもそう。そういうことをやってきたがゆえの、長くできることではあると思う。そこらへんはマジ、無だから。無で練習する。今、自分がやれることにフォーカスしましょうねって」
横浜FCでは、松本へのレンタル移籍を挟み、計４年半にわたってプレーした。チームはJ１とJ２の昇降格を繰り返す。いわゆる“エレベータークラブ”で、伊藤には１つの考えがあった。
「チームのカラーを、もっとより色濃くじゃないけど、“横浜FCってこういうチームだよね”って。Jリーグの中で、それを確立していくというか、こういうイメージがあるなっていうイメージ作り、それはけっこう大事だと思う」
横浜FCは2026年に須藤大輔監督を招聘し、“インプレッシブサッカー”を掲げ、攻撃的なサッカーに取り組んでいる。１つのスタイルが定着されつつあるなか、そこに伊藤の姿がないのは、やはり寂しい。
３月26日、昨季限りで横浜FCを契約満了で退団していた伊藤の現役引退が発表された。
豪快なゴールも良いが、何でもないプレーが好きだった。狭いエリアでも、簡単にトラップして、正確にパスをつなぐ。派手さはないけど、一連の流れが滑らか。まさに“当たり前のことを当たり前にする”熟練の技が感じられた。
37歳で19年のキャリアに幕を下ろす。それまでに同世代の選手が引退してきた。鹿島で共闘した遠藤康が2024年に現役を退いた際、伊藤は「あれだけのキャリアがある選手の引退は、サッカー史のなかでも、もちろん寂しいこと」とリスペクトを示し、「彼のサッカー史の中に、ちょっと関われたのは、自分の中では誇っていいんじゃないかな」とも語っていた。
時に厳しい言説もあったが、チームや仲間の成長を願い、そしてサッカーと真摯に向き合った伊藤翔というフットボーラーもまた、同じピッチに立った誰かが誇れるような存在だと思う。
文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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