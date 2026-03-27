◇ア・リーグ ガーディアンズ6─4マリナーズ（2026年3月26日 ワシントン州シアトル）

ガーディアンズのチェース・デローター外野手（24）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズとの開幕戦に「2番・右翼」で先発出場。レギュラーシーズンではメジャー初打席で初本塁打を放つと、9回の第5打席でも2発目を放ち、デビュー戦で2本塁打と華々しい活躍を見せ、チームの勝利に貢献した。

いきなり魅せた。初回1死のメジャー初打席、デローターは相手先発・ギルバートにフルカウントまで粘り、6球目のスライダーをフルスイング。高々と上がった打球は右翼席最前列に着弾し、初打席初本塁打と衝撃デビューを飾った。

第2、第3打席は凡退したものの7回2死一塁の第4打席で左前打を放って好機を拡大。次打者、ホセ・ラミレスの勝ち越し2点打を呼び込んだ。

これだけにとどまらず、5─4の9回の第5打席では内角カットボールを捉え、右中間席にダメ押しソロ。デビュー戦で1試合2発の離れ業をやってのけた。

デローターは22年MLBドラフト1巡目（全体16位）でガーディアンズから指名され、度重なるケガに悩まされながらも昨年のポストシーズンでメジャーデビュー。1安打を放っている。

ただ、レギュラーシーズン出場はこの日が初めて。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、レギュラーシーズンデビュー戦で2本塁打は球団史上初めての偉業。メジャー全体でも1900年以降、6人目の快挙という。

ドジャースの大谷翔平は3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦で今季初登板を予定しており、デローターと早速、対戦する可能性がある。