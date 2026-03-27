３人組ラップグループ・ケツメイシが、２７日から最新の音声生成ＡＩ技術を活用したプロジェクト「ケツメイシの ＃それでは聴いてください」を公開した。

同プロジェクトは、４月から開始する２５周年記念の全国アリーナツアー開催を記念したもの。特設サイト（ｈｔｔｐｓ：／／２５ｔｈ―ａｉｃｏｎｔｅｎｔｓ―ｋｅｔｓｕｍｅ．ｃｏｍ／）でメッセージを入力すると、大蔵の声をＡＩで再現した「Ｄ―ＡＩ―ＺＯ」（ディーエーアイゾー）が、ケツメイシの楽曲にのせてファンの想いを読み上げるオリジナルサービスとなっている。

また、全８曲から好きな曲を選んだ上で、ケツメイシの楽曲との思い出、「あの人」に伝えたかった言葉、ちょっとした大喜利など、自由なメッセージを入力するだけで、オリジナルムービーが作成される。

さらにＸ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＴｉｋＴｏｋのいずれかで、ハッシュタグ「＃それでは聴いてください」をつけ、特設サイトで作成した動画を投稿すると、抽選で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施。８曲それぞれを使って投稿された作品の中から各曲ごとに受賞者も選出するという。