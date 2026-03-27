女優の観月ありさが公開した“懐かしショット”のかわいさに驚きの声があがっている。

観月は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「整理していたら出てきた！と。デザイナーの丸山敬太さんが懐かしい写真を送ってくれました そうだ！敬太さんにお誘い頂いて。素敵なページをやらせて頂いたなぁ〜と。思い出した」と記し、雑誌に掲載されたファッションデザイナーの丸山敬太さんとのツーショットや、おしゃれな衣装を着てキュートな表情を見せるショットをアップ。

「２人とも若いなぁ〜！！！懐かしいなぁ〜！！！雑誌などで、あんなにたくさん素敵な写真を撮って貰ったのに。ほぼ自分のお仕事の写真を持っていない私。。。。。フィルム時代の写真の風合いが好き 思い出の一コマとして。残しておこう さて明日からミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』が開幕！！！！頑張るぞ！！！」とつづった。

この投稿には、「本当に可愛いです」「Ｓｏ Ｃｕｔｅ」「今でも覚えてる！本当にかわいい。そして、やっぱりありさのモデルとしての天性のたたずまい、表現力のすばらしさにあらためて感服する」「貴重なお写真をありがとうございます！」「伝説の少女」などのコメントが寄せられた。