「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の安田章大が２７日、東京・初台の新国立劇場で「音楽劇 ポルノスター」（２８日〜４月１２日）のプレスコールを行った。

青木豪氏が作・演出の不条理犯罪ファンタジー音楽劇。安田演じる私立探偵のもとに、古田新太演じる美容外科医と娘が人探しに訪れるところからストーリーが始まる。劇中で安田は歌唱のほかギター演奏も披露している。

青木氏と安田、古田のタッグは２０１９年の「マニアック」以来７年ぶり。安田は「テレビでは流せないような内容。明るいエロっていいですね」と笑みをみせた。すでに大阪公演を終えているが「安田はいっぱい杯を交わしましたね。主に居酒屋で、クローズドじゃないところで」とチームワークの良さを明かした。

安田は、古田の存在について「巨木みたいなのが、より幹が太くなってカブトムシが寄ってくるような…。よりたくましさを感じる」と憧れのまなざし、古田は「ヤスは若々しさがなくなった」と言うと、すかさず安田は「言わんでいいでしょう！」とツッコミ。古田は「当然芝居もうまくなっているし。大人になったというか、頼りになる存在」と独特の言い回しでたたえていた。