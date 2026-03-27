

cafe つむぐ 期間限定スイーツ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。あたたかくなり桜も開花したということで、岡山から、工夫を凝らした和の桜スイーツを紹介します。

倉敷美観地区にある「cafe つむぐ」は、デニムショップを通り抜けた先にある隠れ家的なお店です。築約150年の古民家をリノベーション。温かい雰囲気が魅力です。

こちらのおすすめが、期間限定の「桜のロールケーキ」（935円）です。

（cafe つむぐ／宮内健翔 店長）

「ふわふわのロール生地に桜あんの入った生クリームと実際に桜あんを包んでおりまして、ホワイトチョコレートで作った桜の花びらを置いているんですけども、春が来たなと思ってもらえるようなスイーツになっております」

「桜あん」を加えた淡いピンク色の生クリームを生地にたっぷり。桜の風味をしっかり巻いて、閉じ込めています。

（cafe つむぐ／宮内健翔 店長）

「桜の香りがして春を感じられました、みたいなお声をいただくので、すごくうれしく思っております」

口に入れた瞬間に広がる「桜の香り」と「上品な甘さ」は、洋菓子なのにまるで和菓子のような味わい。「桜の塩漬け」もいいアクセントになっています。

さらにこちらでは、イチゴの期間限定スイーツも楽しめます。

岡山県産の大粒のイチゴをぜいたくに使ったイチゴのロールケーキ（1100円）。フレッシュなイチゴとイチゴの自家製アイスも付いています。

そして焼きたてのワッフルにイチゴの自家製アイスと生イチゴをトッピングした「イチゴのワッフル」（1210円）です。

（cafe つむぐ／宮内健翔 店長）

「隠れ家みたいな感じになっていて、落ち着くような空間で、スイーツとかドリンクとかをご用意してお待ちしているので、ホッとしていただけるような時間を過ごしていただけるとうれしいなと思っております」

桜のロールケーキは4月いっぱい楽しめます。期間限定のスイーツで春の訪れを感じてみてはいかがですか。

（2026年3月27日放送「News Park KSB」より）