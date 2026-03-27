

calmela Flower＆cafeshop／パッフル スプリング

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。あたたかくなり桜も開花したということで、香川から、桜のモチーフをあしらった、かわいらしい期間限定スイーツを紹介します。

高松市川島東町の「calmela Flower & cafeshop」です。名前の通り、カフェスペースのある生花店。季節の花を感じつつ、ゆったり過ごすことができます。

こちらのおすすめは、春限定のパッフル（800円）。まさに「桜満開の春」を表現したスイーツになっています。

（almela Flower & cafeshop／山地瞳さん）

「クレープみたいな感じで包み込んでるものにはなるんですけど、ワッフルのような膨らみもある。ベビーカステラがつながったような、イメージを持ってもらったらいいかな」

パッフルは、ニューヨークで流行して世界に広がったといわれるスイーツで、外カリ中モチのかわいい形の生地にトッピングをして楽しみます。

焼きたての生地の上に、餅が入った黒蜜きな粉のアイスをのせて、桜のクリームもたっぷりと。パフェのように盛り付けます。

（almela Flower & cafeshop／山地瞳さん）

「チョコレートになります。自家製で型を抜いています」

仕上げに桜やチョウのチョコレートで、見た目からも味からも春を演出。お花屋さんらしい感性です。

続いては春限定のドリンクです。その名も「桜ジュース」（500円）。こちら、意外な材料の組み合わせでできているんです。

（almela Flower & cafeshop／山地瞳さん）

「イチゴのソースとか、桜あんを混ぜてヨーグルトでさらっとして、飲みやすいと思います」

イチゴソース、桜あん、ヨーグルトを牛乳で割ったすっきり飲めちゃうドリンクなんです。

期間限定の春スイーツを花と一緒に楽しんでみては？

（2026年3月27日放送「News Park KSB」より）