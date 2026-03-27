モデルでタレントのローラ（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「Newoman 高輪がオープンしたので、とっても優しくてあたたかい心でいっぱいのLumineの社長さんの表さんのご招待でお祝いに駆けつけたよっ」と書き出したローラ。「都市に住みながらも、自然と循環して生かされている事の大切さ感じる新しい形の施設」と紹介して施設の中での写真をアップした。

「そこに集まるレストラン達もどうやって食べ物が作られているのかを見えるようにモダンなデザインで作られていたり、ちょっとお食事をした後は、食に関する本がたくさん並んでいるミニ図書館でゆっくり本を読むことができたり、日本酒バーでお酒を楽しむ事ができたり、コーヒーのバリスタで世界一位に優勝した小川珈琲の吉川ひさこちゃんの作る美味しいコーヒーを頂きながら、そのコーヒーがインドネシアのオラウータンを守る活動をしている背景を学んだり、そこで売られているお野菜がもし売れ残ったら、廃棄せず全てレストランで新たに調理され、その施設の中ですべて循環するようにつくられていたり、真っ暗なお部屋のエリアがあって、そこでは目の不自由な方達が私たちを暗闇の世界に案内をしてくれてお茶を出してくれたり、目が見えないからこそ感じる様々な人間の五感や体験をシェアしてくれたりと、ここでは書ききれないくらい様々なこだわりや地球環境への想いがたっぷり詰まった場所だったんだ」と熱弁。

「一日中いても回りきれないくらい広くてとってもわくわくしたよ 美味しい、楽しいだけじゃなくて、その裏側にあるストーリーや想いに触れることで、これからの暮らし方や選び方を考えるきっかけをたくさん感じたよ」とコメント。「夜は、わたしのお誕生日が近いという事でお食事のあとに表さんが、ポムポムプリンの洗顔ヘッドバンドをプレゼントしてくれたよ 洗顔する時に髪の毛が落ちてくるのがいつもきになっていたから、とっても嬉しかった ありがとうございます」と伝えた。

ファンからは「素敵な空間にお料理そして雰囲気最高ですね」「すごい施設に招待されたのですね！」「とても素敵なshot」「ホントすごくて、感動しました」「惹きつけられる」「ローラちゃん大好き」などのコメントが寄せられた。