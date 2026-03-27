27日、参議院予算委員会において、立憲民主党の山内佳菜子議員が「給食費無償化」について松本洋平文科大臣に質問した。

【映像】松本文科大臣が“つめられた”瞬間（実際の様子）

山内議員は「昨年10月、高市総理大臣 所信表明演説、就任直後に給食の無償化について『来年4月から実施をします』と述べられました」と切り出し、食材費の法的な位置付けについて確認。

これに政府参考人は、学校給食の実施に必要な施設設備に要する経費や職員の人件費は学校設置者が負担し、食材費は保護者が負担すると回答。さらに、保護者負担とされている学校給食費を自治体等の判断によって補助を行うことを否定するものではないと補足した。

次に山内議員は「高市総理が目指す給食無償化の目的と目指す最終的な姿」について松本洋平文科大臣に質問。

松本文科大臣は「学校給食費の抜本的な負担軽減の取り組みでありますが、子育て世帯への支援を強化することを趣旨として実施するものであります。また、関係省庁と連携して、栄養水準の確保や地産地消の推進などを合わせて推進するなど、給食の質の確保にもつなげてまいりたいと考えております」と回答した。

山内議員は「『無償化』というご説明があります。そして、子育て支援というお話もありましたが、実態は『自治体任せ』になっているのではないでしょうか？ 学校給食費、国が5200円という基準額で計算をしておりますが、それでは足りない自治体が続出しています。宮崎県でも、全26市町村のうち23は不足している状況で、今朝の宮日新聞（宮崎日日新聞）でも、不足している3市町については『保護者が負担をしている。住んでる場所で負担の有無が異なるのは平等性に欠ける』というPTA会長の声が紹介されました。このことについてまた質問を続けます。国は基準額を超えている自治体数と総額を把握されていますか？ 調査されていますか？」と質問。

文部科学省、塩見みづ枝 総合教育政策局長は「文部科学省では、学校給食実施状況等調査におきまして、各自治体における給食の食材費について調査を実施してきたところでございます。各自治体における令和8年度の給食にかかる食材費や給食費の徴収額につきましては、各自治体の予算編成の中で決定されるものと承知しておりまして、現段階におきまして、その状況について全体を把握するには至っておりませんが、報道等におきましてご指摘ございましたように、基準額を超える自治体が存在していることや、その超過分としてふるさと納税等による収入を充てる、あるいは保護者から一定額を徴収する自治体があるということについては承知しております」と回答。

山内議員は「まずいのではないでしょうか？」と危機感を示し「自治体が実質的に負担をしているという状況がはたして国が目指した姿だったのかということも今後伺ってまいりたいと思います。実態調査、行うべきです。いつ、どのような形で行うのか？」と迫った。

松本文科大臣は「今後のその調査に関して、昨年12月の三党合意を踏まえ、毎年給食費に関する調査を実施することとしております。調査時期や項目につきましては、関係省庁とも連携をしながら検討をしてまいりたいと存じますが、この合意も踏まえて毎年行うということで我々としては考えております」と答えた。

山内議員はこの回答に納得がいかず「今すでに自治体は財政負担も考えながら必死に動いている状況です。調査は早急に行うべきでございます」と訴えると議場内に「そうだ！」という声が響いた。

山内議員は続けて「今の答弁では、まだまだ調査の準備すらできてないという国の実態が確認されました。改善すべきです。続きまして、財政力によって給食の質や保護者負担にも差が出ている、実際に自治体格差が出てきてしまっている、この状況を国は容認するのですか？」と質問。

松本文科大臣は「今回の取り組みにおきましては、自治体の財政力にかかわらず、学校給食費の抜本的な負担軽減を図るために、小学校給食について一律月額5200円を支援することとしています。学校給食は、地産地消への取り組みなど、地域によって実施状況が様々であります。そのため、自治体ごとの給食費に合わせた基準額ではなく、全国一律の基準額を設定することとさせていただきました。全国市長会からも、給食費に係る保護者の負担を直ちになくすというものではなく、負担軽減を図るための措置であることを国の責任において明確に周知徹底するようご要望いただいているところであり、こうした趣旨を踏まえまして今回の制度設計をさせていただきます」と回答した。

続いて山内議員は「5200円の算出根拠」を政府参考人に確認。その結果「令和5年実態調査における平均額である約4700円に近年の物価動向を加味した」と明らかになった。

山内議員は「スタート時点で不足をしている。さらに年度途中でも不足する恐れがある、この物価上昇分を柔軟に反映する仕組み、例えば“スライド制”などの仕組みが必要ではないでしょうか？」と現在の制度や見積もりでは不十分として松本文科大臣に質問。

松本文科大臣は「昨年12月に行われました3党合意におきまして、毎年給食費に関する調査を実施をする、そして、基準額については、今回の取り組みの実施状況や物価動向などを踏まえて適切な額を設定するものとされているところであります。これを踏まえまして今後検討してまいりたいと考えております」と答えた。

だが山内議員は「それは本来、予算編成前に行うべきだったのではないでしょうか？ 予算編成前に行うべきだったのではないかと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください」と追及。

松本文科大臣は「本件制度設計にあたりましては、3党合意というものに基づいて、今回予算として計上をさせていただいているところであります。また、加えて、そうした検討の状況の中でこうした宿題というものを私どもいただいているところでありますので、我々政府といたしましては、この提案に基づきまして制度設計をしっかりとやっていきたいと思います」

“給食無償化”についてさらに追及

この時点で松本文科大臣は“給食無償化”について、5回の答弁を求められた。だが、山内議員はさらに松本文科大臣を“つめる”。

山内議員は「考えていただくのは本当にありがたいです。給食無償化は全国の自治体の悲願でもありました。そこはありがたい。ただ一方で、その負担をかぶってるのは自治体ではありませんか？ この状況について、大臣のお考えを伺います」と質問。

松本文科大臣は「おっしゃる通り大変各自治体からも期待が大きいです。ただ一方で、この制度に関しましては様々な意見が出ているというのも実態です。先ほどご紹介をさせていただきましたけれども、保護者負担をなくすというような、そうした画一的な制度にはしないでほしいというようなことも実際に自治体の方から上がっているということも実際にあるところでもあります。こうした現場の声とにしっかりと耳を傾けながら、私どもとしては柔軟な制度を作っていくことが大変大事だと思っています。ただ、実際にこの制度がスタートした暁には、またいろいろと自治体の方でも様々な課題や考えが出てくるものと思いますので、その辺りはしっかりと現場の声も受け止めながら、どうすればより良い制度になるか、また基準額も含めたそうした検討を我々として早急に行っていきたい」と回答した。

山内議員はさらに別の観点から「都道府県に実施要綱が届いたのは3月16日だったと聞いてます。4月1日スタートに向けて、こんなにも短期間で実施要綱が届くものなんでしょうか？ 大臣から『現場の声をしっかりと受け止めたい』というお言葉もいただきました。その上でお伺いいたしますが、今後、自治体への説明と協議、どのように具体的に進めていかれますか？」と質問。

松本文科大臣は「文部科学省におきましては、昨年の12月に開催をいたしましたいわゆる教育無償化に関する国と地方の協議の場におきまして頂戴したご意見なども十分に尊重いたしまして、現場の実情に即した制度設計となるよう、1月以降、全都道府県、市町村向けの説明会、意見交換会を精力的に開催してまいりました。また、事業の実施要項等の作成にあたり、自治体からいただいたご意見を可能な限り反映できるよう、関係省庁とも調整を進め、正式な決定前にも教育委員会への説明・意見交換の機会を設けるなど、丁寧な対応に努めてきました。文部科学省としては、4月からの円滑な実施に向けて、引き続き情報提供を行い、ご質問にもお答えをしながら、自治体で混乱が生じることがないように万全を尽くしてまいりたいと思います」と回答した。

山内議員は「例えばアレルギーで給食を食べられない子どもたちはお弁当を持ってくる子もいます。その子の分も今は予算の中に額が算定をされている。その金額について、『自治体から現金給付するのか？』どうかという相談をしたところ、国は『自治体の判断に任せる』という回答をしている。となると、自治体側の困惑がまた生まれます。これでまた“対応差”が出てきた時に保護者が一体どう受け止めるのかという不安の声も聞いています。国として統一見解を示してほしいという声を複数聞いています。早急にこのような統一的なガイドラインを示して自治体の不安に応えることが国に今期待されていることではないでしょうか？」と質問した。

松本文科大臣は「今ご指摘をいただきました非喫食者（学校給食を食べない子ども）への支援の取り扱いでありますけれども、その状況につきましても多岐にわたっております。現在でも自治体ごとに対応が様々となっていることから、三党合意を踏まえまして、学校設置者の判断に委ねることとしているところであります。なお、今回の給食費負担軽減交付金により非喫食者に対する給食費相当額の金銭給付を行う場合などについては、事業の対象者として想定される例などについて、自治体に対して具体的に示しています。さらに、今後、非喫食者についての自治体の対応例などについて追加でお示しをすることを予定しております。事業の円滑な実施に向けまして、自治体とよく対話をしながら進めてまいりたいと考えております」と答えた。

山内議員は次に「中学校の給食」についての質問に移った。

（ABEMA NEWS）

