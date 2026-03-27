27日午前、糸魚川市にある焼山でバックカントリースキーをしていた男女3人が滑落し、2人がヘリコプターで救助されました。

2人は足などにケガをしましたが、命に別条はないということです。



警察によりますと、27日午前10時半前、滑落した3人と同じグループでバックカントリースキーをしていた人から「11人でバックカントリーをしていて、3人が滑落しました。3人は10メートルくらい下にいます」と警察に通報がありました。





3人が滑落したのは、東京都内の大学のワンダーフォーゲル部の活動中。19歳から21歳の男女11人でバックカントリースキーをしていたということです。11人は26日夜に焼山の登山を始め、標高1500メートルの地点でテント泊。27日朝に再び登山を始め標高2400メートルの山頂に到着し、バックカントリースキーを開始していました。スキーを開始して30分以内に、3人が滑落したということです。滑落したうちの1人は自力下山しましたが、20代の男女2人が足にケガをして、午前11時過ぎに県警のヘリコプターで救助されたということです。2人は糸魚川市内の病院に搬送されました。警察は、バックカントリースキーをする際は、装備や天候などに注意して、経験・技術に合った場所を選んで行うよう注意を呼び掛けています。