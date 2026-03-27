U-21日本代表のアメリカ戦スタメンが発表、U23アジア杯メンバーに白井亮丞、名和田我空、佐藤海宏も先発入り
U-21日本代表は27日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われる国際親善試合でU-21アメリカ代表と対戦する。午後3時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本の予想布陣は4-3-3。U23アジアカップメンバーを中心に構成された。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF佐藤海宏、DF永野修都、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF梅木怜。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がMF名和田我空、右がMF石渡ネルソン。前線3人は左からFW横山夢樹、FW白井亮丞、FW古谷柊介が並ぶとみられる。
2028年ロサンゼルスオリンピックの開催国でもあるU-21アメリカ代表は、20人のメンバーが参加。コロナ禍の影響を受けた2004年1月1日生まれ以降の年上世代が代表プログラムを補うために今夏までの活動に加わることになっており、今回は9人が名を連ねた。ロス五輪に向けた05年生まれ以降の活動は今年の下半期から正式にスタートする。
日本はアメリカ戦から中2日の29日にもU-23韓国代表と対戦。なお、2試合ともに一般非公開となっている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 4 永野修都(藤枝)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 21 佐藤海宏(新潟)
MF 6 小倉幸成(法政大/岡山内定)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
MF 14 名和田我空(G大阪)
FW 20 古谷柊介(東京国際大/柏内定)
FW 19 白井亮丞(東京V)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
▽控え
GK 12 小林将天(FC東京)
GK 1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 3 関富貫太(横浜FM)
DF 5 土屋櫂大(福島)
DF 24 山田海斗(神戸)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
MF 10 石井久継(湘南)
MF 16 岩本悠庵(中京大)
MF 8 矢田龍之介(筑波大)
FW 18 小池直矢(法政大/磐田内定)
FW 9 ワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)
FW 17 福永裕也(京都産業大)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
FW 25 鈴木大馳(鳥栖)
監督
大岩剛
(取材・文 石川祐介)
日本の予想布陣は4-3-3。U23アジアカップメンバーを中心に構成された。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF佐藤海宏、DF永野修都、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF梅木怜。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がMF名和田我空、右がMF石渡ネルソン。前線3人は左からFW横山夢樹、FW白井亮丞、FW古谷柊介が並ぶとみられる。
日本はアメリカ戦から中2日の29日にもU-23韓国代表と対戦。なお、2試合ともに一般非公開となっている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 4 永野修都(藤枝)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 21 佐藤海宏(新潟)
MF 6 小倉幸成(法政大/岡山内定)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
MF 14 名和田我空(G大阪)
FW 20 古谷柊介(東京国際大/柏内定)
FW 19 白井亮丞(東京V)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
▽控え
GK 12 小林将天(FC東京)
GK 1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 3 関富貫太(横浜FM)
DF 5 土屋櫂大(福島)
DF 24 山田海斗(神戸)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
MF 10 石井久継(湘南)
MF 16 岩本悠庵(中京大)
MF 8 矢田龍之介(筑波大)
FW 18 小池直矢(法政大/磐田内定)
FW 9 ワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)
FW 17 福永裕也(京都産業大)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
FW 25 鈴木大馳(鳥栖)
監督
大岩剛
(取材・文 石川祐介)