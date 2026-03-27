U-21日本代表のアメリカ戦スタメンが発表、U23アジア杯メンバーに白井亮丞、名和田我空、佐藤海宏も先発入り

U-21日本代表のアメリカ戦スタメンが発表、U23アジア杯メンバーに白井亮丞、名和田我空、佐藤海宏も先発入り