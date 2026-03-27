「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、ココペリ<4167.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



２６日午前９時ごろ、４月以降にサービス開始を予定している海外ビジネスマッチングプラットフォーム「ＢＩＧ ＡＤＶＡＮＣＥ ＧＬＯＢＡＬ（ビッグアドバンスグローバル）」が、みずほ銀行（東京都千代田区）に導入されることが正式に決まったと発表した。ビッグアドバンスグローバルは、日本企業と海外企業が国境や言語の垣根を越えて出会い、ビジネスの可能性を広げるための新たなサービス。既に３月２０日にはタイでのサービスを開始しており、みずほ銀行でのサービス開始は４月以降を予定。ココペリとみずほ銀行は、広範囲にわたるネットワークを活用することで、サービスを将来的にＡＳＥＡＮ地域へ拡大する計画を進めるとしている。



この発表を受けて、２６日のココペリ株はストップ高の３５８円に上昇。この日も一時ストップ高の４３８円に買われており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS