鍛え上げられた肉体も公開！岩本照×松田元太W主演ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』第1話・第2話場面写真解禁

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Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（3月28日よりPrime Videoにて独占配信）。このたび配信に先がけて「あらすじ」と場面写真が公開された。

※メイン写真：第1話場面写真

■第1話「カラちゃんとシトーさんと、日本のフィンランド」あらすじ

高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の本作は、美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本照）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田元太）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される”ヒーリングドラマ”。

ファッションモデルとして華やかな世界で活躍する加良木蒼＝カラちゃんは、その裏で、忙しない日々に疲れを抱えていた。そんな彼をヘアスタイリストの紫桃みちる＝シトーさんが、いつものようにサウナ旅へと誘う。

ふたりが向かった先は長野の野尻湖にほど近い、森の中に佇むサウナ施設。大自然の中でサウナ、水風呂、外気浴、そして名物グルメを堪能しながら、ふたりは他愛ない会話を重ねていく。やがてシトーさんは、かつて友人との間で起きた“ある出来事”を語り出す…。

■第2話「カラちゃんとシトーさんと、鎌倉ベーター」あらすじ

カラちゃんとシトーさんのふたりが向かったのは鎌倉。カラちゃんおすすめのハンバーガーを目当てに店を訪れるふたりだったが、まさかの完売。落胆するカラちゃんだが、なぜか“エレベーターの理不尽さ”について怒るシトーさん。

気分転換に着物をレンタルしたふたりは、鎌倉の街を散策しながら食べ歩きや神社巡りを楽しむことに。カラちゃんの“波動”を頼りに、ようやく辿り着いた店で絶品スペアリブに舌鼓を打ち、ふたりは鎌倉のホテルへ。そこで待っていたのは抹茶体験と極上のサウナだった。サウナの蒸気に包まれながら、今日一日の出来事を思い返すふたり。それぞれが胸に浮かべる思いとは――。

■配信情報

Prime Video『カラちゃんとシトーさんと、』

03/28（土）0:00～（1、2話）

04/04（土）0:00～（3、4話）

04/11（土）0:00～（5、6話）

04/18（土）0:00～（7、8話）

※内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり

主演：岩本照・松田元太

出演：嵐 翔真・詩羽・長井 短

原作：高野水登・フトンチラシ『カラちゃんとシトーさんと、』（BeSTAR comics）

脚本：高野水登

音楽：fox capture plan

監督：八重樫風雅

(C)高野水登/フトンチラシ/Storm Labels

■関連リンク

ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/karashitoto/