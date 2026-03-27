HANA新曲「Bad Girl」配信スタート！バンドセットを背にしたパフォーマンスビデオも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAの新曲「Bad Girl」が、3月27日より配信開始となった。同日21時からは、Performance Videoがプレミア公開される。

■自由でエネルギッシュなPerformance Video

「Bad Girl」は、3月6日より放映されているAppleのCM『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』のキャンペーンソングに起用されている楽曲。HANA待望の1stツアー『BORN TO BLOOM』内でも披露されており、配信リリース日が解禁されると、期待の声は最高潮となった。

「Bad Girl」の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を、HANAの7人がそれぞれの声で届ける、少しビターなロックラブソングとなっている。

3月27日21時からプレミア公開されるPerformance Videoは、花が四方に散りばめられた空間の中、バンドセットを背にしたHANAのメンバーが、HANAらしい爽快さを全面に表しながらパフォーマンスする、自由でエネルギッシュな内容になっている。

一方で、要所には歌詞にあるような迷いの感情もメンバーの表情に垣間見えているため、青春を彷彿とさせる衣装や演出と合わせて、HANAのメンバー一人ひとりの表情や動きに注目しよう。

■リリース情報

2026.03.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bad Girl」

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo