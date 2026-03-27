ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】「長崎地方気象台がサクラ開花を発表」平年より4日 去年より… 【速報】「長崎地方気象台がサクラ開花を発表」平年より4日 去年より3日遅い《長崎》 【速報】「長崎地方気象台がサクラ開花を発表」平年より4日 去年より3日遅い《長崎》 2026年3月27日 14時20分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎地方気象台は２７日午後、サクラの開花を発表しました。 今年のサクラの開花は平年より４日、去年より３日遅くなりました。 気象台によりますと、サクラは１週間から１０日ほどで満開を迎えるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 五島市で去年発生の山火事「会社員の男(68)を略式起訴」廃棄物処理法と森林法違反の罪《長崎》 長崎地方気象台の標本木「開花発表の目安“5輪以上”ならず」県内のサクラ開花はいつ？《長崎》 県内では毎年発生「強風による停電被害の防止へ」長崎市と九州電力送配電が協定を締結《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, リハビリ, 大阪, 葬儀, 葬祭, フローリング, 仏壇, 住宅, 京王線, 訪問介護