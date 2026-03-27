◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 智弁学園 12―8 花咲徳栄（2026年3月27日 甲子園）

智弁学園（奈良）が8点差をひっくり返して花咲徳栄（埼玉）に12―8で逆転勝ちし、優勝した16年以来10年ぶりにベスト4へ進出した。8点差逆転は選抜史上初で、夏を含めても97年の市立船橋（17―10文徳）、14年の大垣日大（12―10藤代）と並び甲子園史上最大タイの逆転劇。智弁学園は春夏通算50勝目で、29日の準決勝では中京大中京（愛知）と対戦する。

2回表までに0―8とリードを許したが、その裏に1点を返すと、3回からは1、2回戦と2試合連続完投のエース左腕・杉本真滉（3年）が4番手として登板し、流れを変えた。打線は3回に3点、4回に2点を返し、5回に2番・志村叶大（3年）の2点適時二塁打などで3点を挙げて9―8と逆転。6回にも3点を追加し、杉本が8奪三振無失点リリーフで投げきった。

志村は5回2死一、三塁の場面で、4番手としてマウンドに上がった相手エース・黒川凌大（3年）の代わりばなを叩いた。黒川について「先発かなと思っていたので、やっと来たかと思った。絶対に打ってやろうと思っていた」と話し、「1、2回戦の投球も見ていたので対策はできていた。監督からは“球威があるから下半身を使わないと飛ばないぞ”と言われていた」と振り返った。

2回までに大量リードを許したものの「想定外だったけど、近畿大会で経験はしている。諦めなければ勝てると思っていました。自信になる試合になりました」という。エース杉本の登板で「もうここから点は取られることはないぞ、と燃えてきました。杉本には感謝しかありません」と話した。勝負強い打撃の理由を問われると「僕は2年夏の最後の打者になった。そこからチャンスで打てるようにやろうと思ってやってきた結果だと思います」と胸を張った。