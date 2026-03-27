「ライオンキング」にも出演した元劇団四季俳優、北の大地で奏でる読経「助けとなる言葉を届けたい」

美声に驚く参列者から「ご指名」も

北海道小樽市の正行寺の本堂に響く読経。

その抑揚のある美声は、檀家（だんか）の葬儀で「うちにも来てくれないか」と参列者からたびたび“指名”を受けるほどだ。それもそのはず、かつて「ライオンキング」にも出演した元ミュージカル俳優なのだから。

北海道小樽市の住職、岩本達典さん（４４）は、小学４年の時、母に連れられて札幌市内で劇団四季のミュージカル「キャッツ」を鑑賞した。都会のごみ捨て場を舞台に、懸命に働く猫「スキンブルシャンクス」が星を見上げて歌う姿を見て、決心した。「劇団四季の俳優になって舞台に立つんだ」

オーディションの応募条件は、入団時で１８歳以上。引っ込み思案を克服しようと、学級委員や少年野球チームの主将を務めた。中学生になり、父親の転勤で上京すると演劇部に入り、声優オーディションを受けて経験を積んだ。四季出身の指導者に歌を披露すると「入団できる力はある」と褒められた。学業の傍ら、夜はミュージカルスクールに通った。

高校３年になり、四季のオーディションに挑み、応募者約２０００人の中から５０人の合格者に選ばれ、研究生になった。高校卒業後の２０００年に入団。同期には音楽大出身者やバレエ経験者らがおり、彼らに負けまいと朝は誰よりも早く稽古場に来て、夜は誰より遅くまで練習した。劇団員に昇格すると、初舞台では夢をかなえた高揚感よりも舞台を成功させる責任感に武者震いした。その後もライオンキングなどに出演を重ねた。

本格的にダンスを始めたのは高校３年の春と遅かったため、休演日も練習に明け暮れた。無理がたたってけがが絶えず、０２年春、限界を感じて一度退団した。だが舞台への思いを断ち切れず、半年後にオーディションを受け、復帰を果たした。

復帰後、念願のスキンブルシャンクス役の一人に選ばれた。しかし舞台責任者と解釈の違いがあり、出演はかなわなかった。腰のけがもあり２度目の退団を決め、一般企業に就職した。

ＩＴエンジニアをしていた時、道内出身の妻と知り合い、０８年に結婚した。妻の実家が寺で、仏教に関心を持った。四季や企業では常に結果を求められてきたが、「生きとし生けるものが救われる」という教えは新鮮に映った。仏の道に進もうと２年かけて僧侶の資格を取得。札幌市内の寺で修行し１５年、９年間不在だった正行寺の住職に就いた。

法話では、はっきりとした発声と分かりやすい言葉で伝えるよう心がける。子ども向けの演劇教室も主宰し、教え子は札幌で行われた四季主催のミュージカルに出演するまでになった。寺の魅力を発信しようと地元のラジオ局で月１回パーソナリティーを務め、仏教の教えや四季時代のエピソードを披露する。観光客向けの宿坊も始めた。舞台経験は、今も生きている。

地域を元気にしたいという思いは、仏教の教えからだ。「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」。それぞれの花が自分の色のままで光を放つことは尊いという意味だ。自身も劇団員や会社員、住職と自分らしく咲こうと歩んできたように、「ありのままの自分を認める助けとなる言葉を、多くの人に届けたい」。

かつて憧れたスキンブルシャンクスのように、寺という舞台で、誰かのために駆け回る。（寺坂百絵）

いわもと・たつのり １９８１年、札幌市出身。法政一高（現・法政高、東京都）卒業。妻と中学生、高校生の息子２人の４人家族。海外旅行が趣味で、よく米国でミュージカルを見たり、家族で韓国に出かけたりしている。