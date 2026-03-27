２７日に放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」では、新生活が始まるタイミングということもあり、１人暮らしを始める子と親の別れについてトーク。フジアナウンサーが、驚きの新生活を振り返った。

子どもが１人暮らしを始めるタイミングとなる新年度。たんぽぽ白鳥久美子や、カンニング竹山が故郷から上京する日を振り返った。

この日は三上真奈アナの代わりに松村未央アナが出演。設楽統が「松村さんは？」と聞くと、松村アナは「私は実家が神奈川なので、東京に引っ越してきたときは近かった」ものの「でも親は心配で、一緒に越してきたんです」と、１人暮らしをするにも関わらず、両親も一緒に来てしまったという。

スタジオは「えー！」とびっくり。松村アナは「しばらく一緒に暮らして、また戻ったという…。なかなか離れられなくて」と言うと、設楽は「すごいな、愛されてるな」としみじみ。松村アナは「１人娘が７歳で、自分が親になった立場ですと、離れるのは寂しいなっていう気持ちはある」と話していた。

松村アナは１８年６月にお笑い芸人の陣内智則と結婚。同年１０月に長女を出産した。