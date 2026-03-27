昨年の世界フィギュア男子代表に心境の変化

フィギュアスケートの世界選手権がチェコ・プラハで開催中。坂本花織、鍵山優真らの演技に注目が集まる中、昨年の大会に日本代表として出場した男子スケーターから嬉しい知らせが飛び込んできた。ファンからも歓喜の声が上がっている。

シスメックス公式インスタグラムは27日、昨年の世界フィギュア代表・壷井達也からのメッセージを伝えた。神戸大を卒業した事が明かされたほか、今後について「昨年の全日本選手権後に、進退についての記事が出ましたが、来シーズンは休養という形を取らせていただくことになりました」との報告も記された。

壷井は昨年12月の全日本選手権・男子フリーの演技を終えた後に「ここで終わりでいいって本当に今、思っています。今シーズンで現役は引退させていただきます」と取材に対してコメント。大学卒業後は大学院に進むことを明かしていた。

そこからの心境の変化が、今回の投稿で伝えられている。「今シーズンは大学を休学し、スケートに専念してきました。全日本選手権終了後『スケートをやりきった』という思いもありつつ、もう少しできたんじゃないか、ここで終わって本当にいいんだろうか、そんな思いが強くなっていきました。一方で、ここまでスケート中心の生活を送ってきたからこそ、スケート以外の自分も見てみたい、他の可能性も模索していきたいという思いもあり、休養という決断をいたしました」と説明した。

復帰の可能性も残した投稿に、ファンも歓喜。X上では「うぉぉぉ！」「引退じゃなく休養!!」「たっちゃんからの嬉しいニュースです……！！」「これはうれしいお知らせだっ！」「おおお、壷井くん！？」「心の変化、嬉しい」「引退撤回嬉しすぎる！」などと反応していた。

「4月からは大学院に進学し、研究に励みながら可能な範囲で練習を継続していきたいと思っています。また皆さんの前で演技できることを楽しみに、学生として、スケーターとしてさらなる高みを目指して頑張っていきます！」と抱負も記した。

同じシスメックスで切磋琢磨してきた坂本花織が、現地27日の世界選手権女子フリーで現役最後の演技に臨む。壷井は「花織ちゃんの現役ラスト演技が近づいています！ みんなで世界選手権、全力応援しましょう」と呼びかけた。



（THE ANSWER編集部）