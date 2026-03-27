森川葵、水沢林太郎、福澤重文、吉住、坂東工が映画『君のクイズ』に出演決定
中村倫也が主演を務める映画『君のクイズ』に、森川葵、水沢林太郎、福澤重文、吉住、坂東工の出演が決定した。
【写真】中村倫也・神木隆之介・ムロツヨシが並ぶカッコいい『君のクイズ』ビジュアル
本作は、たった一問のクイズが導く“真実”と“人生”を描く、驚愕の知的エンターテインメント。クイズという枠を超え、人間の思考と運命に迫る物語が展開する。
原作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した作家・小川哲が、2022年に発表した同名小説。“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で各界から絶賛を浴び、第76回日本推理作家協会賞も受賞した。
賞金1000万円を懸けた生放送のクイズ番組の決勝戦。クイズ界の絶対王者・三島玲央（中村）に対するは、“世界を頭の中に保存した男”・本庄絆（神木隆之介）。共に優勝に王手をかけ、迎えた最終問題は早押しクイズ。なんと本庄は問題文を一文字も聞かずに正解を言い当て、優勝者となった。
なぜ彼は問題を一文字も聞かずに正解できたのか？ やらせか、トリックか、それとも魔法か。三島は前代未聞の「謎」に挑む。
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”・主人公の三島玲央を中村倫也、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。
監督は『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平。クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮を、かつてないVFX表現でスタイリッシュに可視化する。
そしてこのたび、前代未聞の「Ｑ（クイズ）＝謎」に巻き込まれていく登場人物たちが発表された。史上最大の生放送クイズ番組「Ｑ1グランプリ」、その準決勝で惜しくも敗退した4名のクイズプレイヤーたちだ。
富塚頼子役を演じるのは、ドラマ・映画・舞台など多くの作品に出演し、高い演技力で存在感を放つ実力派俳優・森川葵。赤岩役には、話題の学園ドラマから大河ドラマまで出演し、いま最も目が離せない若手俳優・水沢林太郎。
馬場役は、舞台や映像の第一線で活躍し続け、コメディからシリアスまで演じ分ける名バイプレイヤー・福澤重文。椎名役は、女芸人No.1決定戦「THE W 2020」で優勝し、憑依型の演技で強烈な爪痕を残す吉住が演じる。
さらに、クイズ番組「Ｑ1グランプリ」を盛り上げる番組MC役を、『バチェラー・ジャパン』シリーズの司会で圧倒的な気品を放ち、マルチに活躍する俳優・坂東工が演じる。百戦錬磨の4名のクイズプレイヤーと番組MCは、三島（中村）とともに、不可解な「0文字解答」の謎に迫っていくことになる…。
映画『君のクイズ』は、5月15日公開。
【写真】中村倫也・神木隆之介・ムロツヨシが並ぶカッコいい『君のクイズ』ビジュアル
本作は、たった一問のクイズが導く“真実”と“人生”を描く、驚愕の知的エンターテインメント。クイズという枠を超え、人間の思考と運命に迫る物語が展開する。
原作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した作家・小川哲が、2022年に発表した同名小説。“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で各界から絶賛を浴び、第76回日本推理作家協会賞も受賞した。
なぜ彼は問題を一文字も聞かずに正解できたのか？ やらせか、トリックか、それとも魔法か。三島は前代未聞の「謎」に挑む。
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”・主人公の三島玲央を中村倫也、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。
監督は『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平。クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮を、かつてないVFX表現でスタイリッシュに可視化する。
そしてこのたび、前代未聞の「Ｑ（クイズ）＝謎」に巻き込まれていく登場人物たちが発表された。史上最大の生放送クイズ番組「Ｑ1グランプリ」、その準決勝で惜しくも敗退した4名のクイズプレイヤーたちだ。
富塚頼子役を演じるのは、ドラマ・映画・舞台など多くの作品に出演し、高い演技力で存在感を放つ実力派俳優・森川葵。赤岩役には、話題の学園ドラマから大河ドラマまで出演し、いま最も目が離せない若手俳優・水沢林太郎。
馬場役は、舞台や映像の第一線で活躍し続け、コメディからシリアスまで演じ分ける名バイプレイヤー・福澤重文。椎名役は、女芸人No.1決定戦「THE W 2020」で優勝し、憑依型の演技で強烈な爪痕を残す吉住が演じる。
さらに、クイズ番組「Ｑ1グランプリ」を盛り上げる番組MC役を、『バチェラー・ジャパン』シリーズの司会で圧倒的な気品を放ち、マルチに活躍する俳優・坂東工が演じる。百戦錬磨の4名のクイズプレイヤーと番組MCは、三島（中村）とともに、不可解な「0文字解答」の謎に迫っていくことになる…。
映画『君のクイズ』は、5月15日公開。