歌手の華原朋美（５１）が２７日までにＳＮＳを更新。６歳の長男の卒園を報告し、卒園式ショットを公開した。

自身のインスタグラムに「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ 私の息子が卒園しました」と報告し、「シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています。優しくて最高の主治医の先生様と看護師の方々に助けられながら息子が元気に産声をあげて生まれてきた日は今でも忘れません。息子が生まれてからもう６年です。いつも優しく応援してくださるファンの皆様方にも応援して頂き、心から感謝しています。ありがとうございます」とファンに感謝を気持ちを述べた。

続けて「息子はいつもどんな時もステージ本番直前にママお歌上手に歌ってきてね。トークはお客様をたくさん笑顔にしてきてね。そう言ってくれます。私の人生を大きく変えてくれた息子です。卒園式の朝ヘアーのセットをやらせて貰いました。息子も喜んでくれました。卒園式が終わってからこれからも楽しい毎日を過ごそうねって優しい可愛い声で言ってくれました。スーツも気に入ってくれて私は嬉（うれ）しかったです。これからも私たち家族を、よろしくお願いします。優しいお気持ちで応援して頂けるとありがたいです」とエピソードを披露。

最後は「また、どんどん息子は成長していきますので私は歌手としてもお母さんとしても楽しみながら頑張っていきたいと思います。 これからも、よろしくお願いします。ありがとうございます。」とあいさつ文で締め、イケメンオーラ漂う長男のスーツ姿をアップした。

この投稿に「卒園おめでとうございます 朋ちゃんもおめでとうございます お子様の成長は逞（たくま）しいですね。これからも朋ちゃんと息子さんに沢山（たくさん）の幸せが振り注ぎます様に！」（原文ママ）「卒園おめでとうございます！！ 卒園式ではいろいろなことを思い出して泣いたことでしょう。私もそぅでした。 これからもたくさんの成長を見せてくれると思いますが悩んだり泣いたりして息子さんと一緒に乗り越えてください。 これからの成長も楽しみですね。ともちゃんもこれからの活動、楽しんでくださいね。ずっと応援しています。」「朋ちゃーん！ 可愛い息子さんの卒園おめでとう！ デビューした時から朋ちゃんのことが大好きだよ。これからも応援するからね」などのコメントが寄せられている。